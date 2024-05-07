Станом на 1 травня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $42 399,5 млн. У квітні вони знизилися на 3,1% (станом на 1 квітня становили — $43 762,7 млн). Про це йдеться в даних НБУ.
Міжнародні резерви у квітні «схудли» до $42,4 млрд
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Чому «схудли» резерви
Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.
Загалом упродовж квітня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.
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- Операції Національного банку на валютному ринку України
Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 295,4 млн та викупив до резервів $30,9 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в квітні становив $2 264,5 млн, збільшившись порівняно з березнем. Це пов'язано зі зростанням попиту на валютному ринку, передусім на тлі активізації видатків уряду завдяки налагодженню ритмічності надходження зовнішньої допомоги з другої половини березня.
- Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $1 649,7 млн. З цієї суми:
- $1 603,1 млн — другий транш від Європейського союзу у межах перехідного фінансування за програмою Ukraine Facility;
- $46,6 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $884,5 млн, з яких:
- $673,7 млн — обслуговування та погашення боргу перед Європейським Союзом;
- $162,3 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- $6,5 млн — обслуговування валютних ОВДП;
- $42,0 млн — сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $92,6 млн.
- Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют)
У квітні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $224,3 млн.
Коментарі - 5
плюсую.
Вообще непонятно зачем показывать этот «дутый «ЗВР ?
Зачем рассказывать сказки как , например, ЗВР был 20 млрд , а стал 40 млрд , если мы заняли 100 млрд , из них 20 млрд «переложили в карман» под именем «ЗВР «, а 80 млрд тупо прос.али , то бишь, простите , прокакали?
Зачем этот самообман. И ведь многие дебиловатые «ведутся «. Кричат — «Смотрите как все хорошо , как ЗВР растет,»