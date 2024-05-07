Міжнародні резерви у квітні «схудли» до $42,4 млрд

Станом на 1 травня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $42 399,5 млн. У квітні вони знизилися на 3,1% (станом на 1 квітня становили — $43 762,7 млн). Про це йдеться в даних НБУ .

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Чому «схудли» резерви

Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

Загалом упродовж квітня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

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Операції Національного банку на валютному ринку України

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 295,4 млн та викупив до резервів $30,9 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в квітні становив $2 264,5 млн, збільшившись порівняно з березнем. Це пов'язано зі зростанням попиту на валютному ринку, передусім на тлі активізації видатків уряду завдяки налагодженню ритмічності надходження зовнішньої допомоги з другої половини березня.

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $1 649,7 млн. З цієї суми:

$1 603,1 млн — другий транш від Європейського союзу у межах перехідного фінансування за програмою Ukraine Facility;

$46,6 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $884,5 млн, з яких:

$673,7 млн — обслуговування та погашення боргу перед Європейським Союзом;

$162,3 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$6,5 млн — обслуговування валютних ОВДП;

$42,0 млн — сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $92,6 млн.

Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют)

У квітні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $224,3 млн.