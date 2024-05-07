Міжнародні резерви у квітні «схудли» до $42,4 млрд

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 травня 2024, 15:55

Міжнародні резерви у квітні «схудли» до $42,4 млрд

Станом на 1 травня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $42 399,5 млн. У квітні вони знизилися на 3,1% (станом на 1 квітня становили — $43 762,7 млн). Про це йдеться в даних НБУ.

Станом на 1 травня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $42 399,5 млн.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому «схудли» резерви

Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

Загалом упродовж квітня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

Читайте: Міжнародні резерви у березні рекордно зросли на 18%

  • Операції Національного банку на валютному ринку України

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 295,4 млн та викупив до резервів $30,9 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в квітні становив $2 264,5 млн, збільшившись порівняно з березнем. Це пов'язано зі зростанням попиту на валютному ринку, передусім на тлі активізації видатків уряду завдяки налагодженню ритмічності надходження зовнішньої допомоги з другої половини березня.

  • Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $1 649,7 млн. З цієї суми:

  • $1 603,1 млн — другий транш від Європейського союзу у межах перехідного фінансування за програмою Ukraine Facility;
  • $46,6 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $884,5 млн, з яких:

  • $673,7 млн — обслуговування та погашення боргу перед Європейським Союзом;
  • $162,3 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $6,5 млн — обслуговування валютних ОВДП;
  • $42,0 млн — сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $92,6 млн.

  • Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют)

У квітні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $224,3 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Vadim531
Vadim531
7 травня 2024, 16:02
#
Чет я не врубился в марте было 38лярдо, затем в конце месяца получили 9 и 1.5 в апреле, пусть по 2 лярда потратили на курс, итого должно выходить 44.5млрд долларов куда положили 2.5 лярда вопрос?!!
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
7 травня 2024, 16:14
#
Редактор трошки т**. Замість того щоб навісити на слово НБУ посилання на першоджерело вішає посилання на курс валют на цьому ж сайті :)
+
+45
Kankakee
Kankakee
7 травня 2024, 16:39
#
Було б правильним доповнити статтю внутрішнім і зовнішнім боргом — тоді була зрозуміло де знаходиться економіка України зараз: що зовнішній борг скільки там 90% ВВП? А внутрішній борг більше ніж звр 🤷
+
+15
Lolik1837
Lolik1837
7 травня 2024, 16:58
#
«Було б правильним доповнити статтю внутрішнім і зовнішнім боргом — тоді була зрозуміло де знаходиться економіка України зараз»

плюсую.


Вообще непонятно зачем показывать этот «дутый «ЗВР ?
Зачем рассказывать сказки как , например, ЗВР был 20 млрд , а стал 40 млрд , если мы заняли 100 млрд , из них 20 млрд «переложили в карман» под именем «ЗВР «, а 80 млрд тупо прос.али , то бишь, простите , прокакали?

Зачем этот самообман. И ведь многие дебиловатые «ведутся «. Кричат — «Смотрите как все хорошо , как ЗВР растет,»
+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
7 травня 2024, 17:36
#
Хуже нє будєт
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами