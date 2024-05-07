До закриття міжбанку курс долара впав на 6 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро зросло на 2 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу.
7 травня 2024, 17:27
Курс валют на вечір 7 травня: долар продовжує падати на міжбанку
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Відкриття 7 травня
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Закриття 7 травня
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Зміни
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39,28/39,30
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39,22/39,25
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6/5
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42,27/42,29
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42,29/42,30
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2/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,30−39,75 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,85 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,70−39,79, євро — 42,73−42,88 грн.
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Джерело: Мінфін
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