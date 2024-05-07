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7 травня 2024, 16:51

Деякі банки Швейцарії приймають від клієнтів перекази в рублях — ЗМІ

Окремі банки Швейцарії, як і раніше, готові приймати від клієнтів перекази у рублях, незважаючи на посилення умов банківського обслуговування росіян у цій країні, з'ясував російський Forbes.

Окремі банки Швейцарії, як і раніше, готові приймати від клієнтів перекази у рублях, незважаючи на посилення умов банківського обслуговування росіян у цій країні, з'ясував російський Forbes.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоЙдеться, зокрема, про перекази від $10 млн, які проходять за спеціальним попереднім погодженням.

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Що відомо

Йдеться, зокрема, про перекази від $10 млн, які проходять за спеціальним попереднім погодженням.

Ще минулого року швейцарські банки, зокрема найбільші — UBS і Credit Suisse, посилили роботу з клієнтами з російськими паспортами: ті зіткнулися з загрозою блокування рахунків, якщо вони, наприклад, сплачують податки в росії або мають бізнес у росії. Причина — посилення контролю над виконанням санкцій.

Цього року банки почали закривати рахунки людям із подвійним громадянством, якщо один із паспортів — російський.

Проте клієнтам швейцарських банків з-поміж 10 найбільших досі вдається не тільки зберегти рахунки, а й переказувати на них рублі. Про це розповіли чотири співрозмовники Forbes — співробітник family-офісу в москві, чий клієнт проводив такі операції.

За словами співрозмовника Forbes, після переказу в рублях в банк гроші обмінюються на іноземну валюту за біржовим курсом, при цьому банк бере комісію — зазвичай близько 0,2−0,4% від суми угоди.

Крім того, клієнт зобов'язаний розмістити переказані гроші в цьому банку. На кожну угоду «дивляться індивідуально» і є випадки відмов, наприклад, якщо джерело отримання коштів — угоди з держкомпаніями чи державою, додає співробітник family-офісу.

Курс конвертації переведених рублів біржовий, а комісія банку становила 0,5% угоди, розповів Forbes інвестконсультант, який попросив про анонімність.

«Такі угоди доступні для клієнтів, які вже діють, до яких у фахівців з комплаєнсу не було жодних питань», — додав він.

Які банки це роблять

Всі опитані Forbes співрозмовники відмовилися назвати швейцарські банки, які зараз проводять такі операції, пославшись на те, що такі операції «не афішуються».

Співробітник family-офісу додав, що це як мінімум два банки з 10 найбільших у Швейцарії. Двоє співрозмовників Forbes — інвестконсультант та співробітник однієї зі швейцарських компаній — повідомили, що раніше такі перекази проводили UBS та Credit Suisse.

Але, за словами співробітника швейцарської компанії, наразі вони це робити перестали. Ще один співрозмовник Forbes, який працює у сфері консалтингу із забезпеченими російськими клієнтами, чув, що такі перекази проводив банк Vontobel.

Джерело: Мінфін
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