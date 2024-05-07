Revolut запустила власну криптобіржу

Британська фінтех-компанія Revolut запустила нову криптобіржу. Наразі сервіс доступний лише мешканцям Великобританії. Назву для платформи обрали у стилі Ілона Маска — Revolut X. Про це пише The Block.

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Компанія, яка здобула успіх як необанк, раніше надавала базові криптовалютні послуги багатьом клієнтам, хоч і призупинила відповідний функціонал для бізнес-клієнтів у Сполученому Королівстві на початку цього року.

Revolut X орієнтований на просунутих криптотрейдерів. Наразі доступні понад 100 токенів. Комісії на новій біржі становлять від 0% до 0,09% незалежно від обсягу торгівлі.

«Мінфін» раніше повідомляв, що Revolut завершила бета-тестування власної криптовалютної торгової платформи.