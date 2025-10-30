Multi від Мінфін
30 жовтня 2025, 12:30

Як алгоритмічна торгівля допомагає заробляти на крипті без стресу

Крипторинок працює цілодобово — без вихідних і пауз. Для трейдера це означає постійний моніторинг графіків, нервове напруження і ризик приймати рішення під впливом емоцій. Саме тому дедалі більше інвесторів звертають увагу на алгоритмічну торгівлю — спосіб, який дозволяє автоматизувати процес і зняти з людини частину рутинної праці трейдера.

Крипторинок працює цілодобово — без вихідних і пауз.

Поки одні користувачі намагаються самостійно відстежувати тренди, інші налаштовують торгових ботів, які виконують усі операції за заданими правилами. Це спрощує вхід у ринок і робить його доступним навіть для початківців.

Що таке алгоритмічна торгівля і як вона працює

Алгоритмічна торгівля — це автоматичне виконання угод на ринку за певним сценарієм. Трейдер задає параметри — ціну купівлі, обсяг, рівень прибутку або збитку, після чого бот сам виконує операції. У результаті зникає потреба постійно сидіти перед монітором.

«Це автоматична торгівля за заданими налаштуваннями. Ми можемо підлаштовуватись під рух ціни кожного активу й налаштовувати алгоритм максимально ефективно. Ручна торгівля потребує багато часу та знань, а алгоритмічна — лише одноразового налаштування і правильного працюючого алгоритму, далі система все зробить сама. Залишиться лише спостерігати», — пояснює головний експерт та викладач з алгоритмічної торгівлі Нікіта Веліканов.

Такі алгоритми працюють за тими самими правилами, що й людина, але без втоми чи емоцій. Найпоширеніша стратегія, за словами експерта, — LONG-модель, що дозволяє отримувати прибуток навіть тоді, коли ринок рухається у здавалося б невигідному напрямку.

Чому алгоритмічна торгівля — це не просто «боти, які торгують самі»

Попри автоматизацію, людський фактор залишається ключовим. Алгоритм потрібно не лише увімкнути, а й правильно налаштувати, розуміючи логіку його роботи. Без цього можна легко припуститися помилок — наприклад, вибрати невдалу монету чи завищити ризики.

«Без розуміння ринку ти рухаєшся наче з заплющеними очима і лише сподіваєшся, що все буде добре, — каже Веліканов. — Перші помилки новачків — це взяти якісь налаштування невідомо де, не розуміючи, що ти взагалі робиш. Алгоритм може працювати автономно, але занурення в те, як він функціонує, дає набагато більше впевненості і безпеки».

Досвідчені трейдери часто комбінують алгоритмічні рішення з власними спостереженнями за ринком — наприклад, застосовують хеджування або коригують налаштування під зміну тренду. Це дає змогу не лише зменшувати ризики, а й підвищувати дохідність.

Переваги алгоритмічної торгівлі

Алгоритмічна торгівля приваблює передусім можливістю отримувати пасивний дохід без щоденного стресу й цілодобового моніторингу графіків. Вона знімає з трейдера рутину — відкривати й закривати угоди, аналізувати десятки показників — і дозволяє зосередитись на стратегії та контролі результату.

За словами Нікіти Веліканова, це інструмент, який може змінити підхід до фінансів навіть у людей, далеких від трейдингу.
«Потрібні три складові — час, алгоритм і гроші. І все це почне примножуватись кожного дня, без суттєвої уваги до інструменту», — зазначає експерт.

Окрім очевидної зручності, головна перевага алгоритмів — дисципліна та стабільність. На відміну від людини, бот не піддається емоціям і не приймає імпульсивних рішень, коли ринок стрімко змінюється. Це особливо важливо у крипті, де новини, твіти чи паніка можуть за кілька хвилин обвалити ціну активу на десятки відсотків.

«Алгоритм не втомлюється, не сумнівається і не панікує. Він просто виконує поставлене завдання, навіть тоді, коли трейдер би вже натиснув „продати“ від страху», — додає Веліканов.

Гнучкість і ефективність

Ще одна сильна сторона алгоритмічного трейдингу — гнучкість. Системи можна адаптувати під будь-який ринок: як бичачий, так і ведмежий. Алгоритм підлаштовується під динаміку активу, аналізує десятки технічних сигналів і реагує миттєво, коли з’являється вигідна точка входу. Це дозволяє трейдеру бути в ринку навіть тоді, коли він відпочиває або займається іншими справами.

У підсумку алгоритмічна торгівля поєднує технологічність, раціональність і ефективність — те, чого часто бракує людині, що торгує самостійно. Це не просто «бот, який заробляє», а інструмент, який навчає мислити системно й працювати з фінансами як з бізнесом.

Як навчитися алгоритмічній торгівлі

Опанувати алгоритмічну торгівлю можна на онлайн-курсах або у спільнотах практиків, де навчають створювати торгових ботів, тестувати стратегії та керувати ризиками. Наприклад курс, який веде Нікіта Веліканов, створений для тих, хто хоче не просто користуватись готовими ботами, а розуміти, як працює сам алгоритм і як він реагує на ринкові коливання.

За словами Нікіти Веліканова, головне — не просто користуватися готовими рішеннями, а розуміти, як саме працює алгоритм і як він реагує на зміни ринку.

«Після навчання люди можуть самостійно запускати ботів, торгувати, використовувати власні стратегії й не робити типових помилок новачків. Головна відмінність — у практичності. Теорія без дій не дає результату, а лише досвід роботи з реальним ринком формує впевненість», — пояснює експерт.

За його словами, спільнота однодумців допомагає швидше розвиватися — трейдери обговорюють стратегії, перевіряють гіпотези, діляться кейсами та залишаються в контакті з професіоналами. Це дає не лише знання, а й середовище, у якому можна рости та примножувати капітал.

Висновок

Алгоритмічна торгівля — це не «чарівна кнопка», а сучасний технологічний інструмент для тих, хто прагне стабільного й усвідомленого заробітку. Вона дозволяє працювати з ринком системно, без емоцій і зайвої метушні, але лише тоді, коли користувач розуміє, як вона функціонує.

«Головне — це дисципліна і стратегія. Алгоритмічна торгівля дає змогу працювати спокійно, без стресу, але тільки тоді, коли ти сам розумієш логіку процесу», — підсумовує експерт та викладач алгоритмічної торгівлі Нікіта Веліканов.

