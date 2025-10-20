Інвестори вкладають в ETF на BTC та ETH, роздрібні в AgoraLend на пресейлі

Ажіотаж навколо криптовалютних ETF зростає. З одного боку, інституційні гроші вкладаються в ETF на Bitcoin та ETH з рекордною швидкістю. Пенсійні фонди, сімейні офіси та хедж-фонди нарешті отримують свою «безпечну» частку цифрового пирога.

Це чудова новина для легітимності, і ми очікуємо, що в 2025 році буде затверджено більше ETF.

Якщо великі гроші переходять в ETF Bitcoin і Ethereum, а також вже є очікування щодо ETF XRP і SOL, то що залишається звичайним інвесторам, які все ще хочуть можливостей для високого зростання? Ці можливості лежать у криптовалютах на ранній стадії розвитку, що мають сильну корисність і величезний потенціал.

AgoraLend (AGORA), новий протокол кредитування DeFi, вже позиціонує себе як один з таких.

AgoraLend: унікальний підхід до протоколу кредитування

AgoraLend створює те, що потрібно DeFi: платформу кредитування без дозволів, де можна позичити або надати в позику будь-який токен ERC-20. Уявіть це як відкритий ринок, що включає все: від стейблкоїнів і токенів утиліти до невеликих мемкойнів. Усі вони можуть знайти ліквідність на платформі.

Чим це особливе? Більшість гігантів кредитування в криптосвіті, таких як Aave, обмежують підтримувані токени коротким списком встановлених токенів з великою ринковою капіталізацією, залишаючи менш популярні токени невикористаними для таких цілей.

Однак AgoraLend руйнує цю перешкоду, дозволяючи використовувати на платформі будь-які токени ERC-20. Це є значною перевагою, оскільки приваблює токени з різних спільнот, збільшуючи швидкість використання платформи і, як результат, її токена.

Платформа дозволяє спільноті вирішувати, які токени будуть включені до списку, створюючи справжній відкритий доступ до ліквідності. Протокол також працює на двох двигунах. Існує модель peer-to-contract (P2C) для миттєвого автоматизованого кредитування, яка доступна в багатьох протоколах кредитування. Користувачі можуть отримати миттєвий доступ до коштів, як тільки вони виконають вимоги ринкового контракту.

Існує також модель peer-to-peer (P2P) для індивідуальних умов між користувачами, яка краще підходить для проектів, що не є популярними або дуже ліквідними. Користувачі можуть мати можливість позичати або брати в борг менш популярні токени, якщо їхні вимоги виконані.

Разом ці дві системи надають позичальникам і кредиторам гнучкість, яка рідко зустрічається в DeFi. Якщо ETF зробили біткойн і ETH доступними для Уолл-стріт, AgoraLend робить те саме для DeFi, роблячи кредитування доступним для всіх.

Усі позики залишаються надмірно забезпеченими динамічними запобіжними заходами щодо співвідношення позики до вартості, щоб забезпечити стабільність навіть під час нестабільних ринків. Таке поєднання гнучкості та безпеки є рідкісним, особливо для проекту, який ще перебуває на стадії передпродажу.

Вирішення реальної проблеми в DeFi: чому AGORA може отримати широке застосування

Ось де AgoraLend дійсно виблискує. Лише невелика частина, приблизно 2%, всіх токенів ERC-20 підтримується основними платформами кредитування. Решта залишається бездіяльною, заблокованою на ринках позик. Це величезна втрачена можливість для ліквідності та зростання.

Модель AgoraLend відкриває доступ до багатьох активів. Вона дозволяє будь-кому створити ринок кредитування для будь-якого токена ERC-20. Ця ідея може легко знайти відгук у роздрібних інвесторів, оскільки вона легко відображає їхній шлях. Вона також підтримує інновації, які великі установи могли б легко проігнорувати.

Це саме по собі може привабити багатьох власників криптовалюти до платформи. Можливість використовувати свої токени для чогось, чого раніше не можна було зробити, як очікується, приверне більше користувачів і, як результат, збільшить корисність AGORA.

Попит може позиціонувати AGORA для широкого впровадження в порівнянні з тим, що бачили Aave або Compound — потенціал, більш захоплюючий, ніж те, що пропонують ETF для вже популярних токенів.

Роздрібні інвестори проти інституцій: чому краще приєднатися до передпродажу раніше

Контраст не може бути більш очевидним. Інституції купують цінні папери через ETF, тоді як роздрібні інвестори переслідують інновації через передпродаж. AgoraLend втілює цей роздрібний дух: децентралізований, без дозволів і орієнтований на спільноту.

Є всі шанси, що інституції зрештою також помітять такі проекти. Але до того часу перші прихильники, які придбали токени під час передпродажу, вже можуть отримати значні прибутки.

Понад 480 000 доларів було швидко зібрано протягом перших раундів передпродажу. Ажіотаж навколо цього нового раунду посилюється.

Інвестори можуть придбати токен AGORA за ціною від 0,0015 долара за токен. Ця обмежена пропозиція закінчиться 21 жовтня, коли відбудеться чергове підвищення ціни. Ті, хто придбає токени до цієї дати, можуть отримати 3,3-кратний прибуток від своїх інвестицій до дати лістингу на біржі, випередивши будь-які інші стрибки цін, спричинені лістингом.

Як придбати $AGORA зі знижкою

Щоб купити токен, налаштуйте сумісний гаманець, такий як MetaMask або Trust Wallet. Потім перейдіть на офіційний веб-сайт AgoraLend і підключіться через віджет передпродажу. Ви можете використовувати ETH, USDT або інші підтримувані токени для покупки.

Введіть суму, яку ви хочете інвестувати, підтвердіть транзакцію, і все, ваша частка з'явиться на сторінці передпродажу, пов'язаній з адресою вашого гаманця.

Тим, хто зацікавлений у великих приватних розподілах, слід звернутися до команди з відносин з інвесторами. Для отримання додаткової інформації та допомоги, будь ласка, звертайтеся за адресою info@agoralend.xyz.

