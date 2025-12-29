Чи довго триватиме корекція на ринку криптовалют

Понад два місяці крипторинок демонстрував зниження. Корекція майже на 30% від початку жовтня, а це близько $1,2 трлн ринкової капіталізації, порушує питання: наскільки глибоким є спад і що саме його формує. Відповіді на ці питання в колонці для ЕП шукав засновник та СЕО WhiteBIT Володимир Носов.

Поточне просідання не є кризою, а тимчасовою корекцією. У традиційних фінансових системах корекції бувають значно глибшими — і вони не викликають надмірної паніки.

Крипторинок значно молодший: багато активів існують лише кілька років, тому волатильність для них є природною і не свідчить про системні проблеми. До того ж криптовалюта досі залишається одним з найбільш ризикованих активів — тому під час корекцій її продають першою.

Причини спаду

Увесь процес просідання ринку із жовтня не можна пояснити тільки однією причиною. На ринок вплинула сукупність пʼяти ключових факторів.

Перший — зниження інтересу інституційних клієнтів. Важливо розуміти, що криптоіндустрія переживає нову парадигму, в якій ключову роль у динаміці відіграють вже не роздрібні інвестори, а великі інституційні гравці, хедж-фонди, ETF-структури. Саме їхня стратегія набору позицій є визначальною для поведінки ринку та будь-яких змін на ньому.

Після активного росту індустрії у першій половині 2025 року частина великих гравців реалізувала свої тактичні рішення. Через це короткостроковий попит зменшився, і корекція ринку стала неминучою. Утім, нинішню ситуацію не варто розглядати як кінець циклу. Це тільки пауза у момент, коли ринок перерозподіляє капітал між старими й новими інституційними учасниками.

Другий фактор — економічний контекст. Просідання криптовалютного ринку відбулося на тлі загальноекономічного спаду. Восени скоротилися інвестиції у технологічні компанії, які розробляють штучний інтелект. Знизилися провідні світові індекси: спочатку впали японський індекс Nikkei 225 та гонконгський Hang Seng, за ними ланцюгова реакція дісталася і західного світу. Зі зниженням також торгувався американський фондовий ринок.

Корекція спостерігалась і на ринку золота. І такі корекції в економічному світі є нормою ринкових циклів: вони відбуваються після сильних підвищень для виправлення надмірних переоцінок.

Третій — вимивання надмірного левериджу. На початку 2025-го під час стрімкого росту коефіцієнти левериджу на біржах деривативів стали небезпечно розтягнутими, особливо серед роздрібних учасників. Масові ліквідації у жовтні вимили надмірну позику.

Нижча ліквідність і певний відтік капіталу витіснили із системи слабких короткострокових гравців. При цьому позиції багатьох довгострокових власників залишилася стійкими. Підкреслю, що для молодого ринку це доволі типовий механізм очищення.

Четвертий фактор — регуляторне освоєння. Наразі ми ще на етапі імплементації основних глобальних регуляторних рамок, зокрема європейської MiCA. Очікуючи на повні юридичні вказівки щодо певних продуктів, інституційні гравці перерозподіляють та притримують кошти, щоб інвестувати їх більш повноцінно вже за кінцевими правилами.

Разом з тим інший регулятор — глобальний наглядовий орган з цінних паперів (IOSCO) — підкреслив появу нових ризиків через дуже швидке зростання токенізації. Мова, зокрема, про те, наскільки надійно забезпечені токенізовані активи.

Як бачимо, довгострокова довіра до криптовалют залежатиме не лише від попиту на ринку, але й від того, чи зможуть регулятори закрити потенційні прогалини до появи системних ризиків.

П'ятий — зміна ринкової структури. Після ліквідацій великі гравці скоротили частину позицій, що знизило інерцію зростання. Емоційний вплив ритейлу вже майже не визначає динаміку ринку — структура циклів формується великим капіталом. Корекція лише відображає перехідний момент, коли частина інституцій тимчасово взяла паузу, а частина ще не зайшла на ринок. У майбутньому, коли цей баланс вирівняється, такі коливання будуть менш різкими.

На межі стабільності

Скільки ж триватиме цей тренд спаду і які він матиме наслідки?

Фундаментально ринок уже стабільніший, ніж кілька років тому. Його структура все більше нагадує поведінку зрілих активів — золота чи S&P 500, — де зростання йде через структурні хвилі, а не через емоційні імпульси.

Корекція ринку може тривати від декількох тижнів до кількох місяців. На тривалість і глибину процесу впливатимуть макроекономічні умови та кон'юнктура ринку. Корекції на рівні 30% є звичайним явищем під час бичачих трендів, але для відновлення великих інвестиційних потоків все ж знадобиться певний час.

Ймовірно, крипторинок повернеться до більшої стабільності упродовж першого півріччя 2026 року. У цей період він може рухатися у межах незначних коливань і навіть певного зростання. А при сприятливих макроекономічних умовах до 2027-го криптоіндустрія може повернутися вже до впевненого бичачого тренду.

Стійкості ринку сприятимуть повна імплементація регулювання, і як наслідок — відновлений приплив інституційного капіталу. Також розвиватиметься ринок RWA, залучаючи великі кошти. Додадуть стабільності і сприятливі процентні ставки з боку Федеральної резервної системи США і відновлення ліквідності.

Спринтовий забіг замість марафону

І на завершення про позитивні наслідки криптоспаду. Тимчасова криза очистила ринок від слабких проєктів та сумнівних активів. Більшість гравців шукатимуть якість: капітал багатьох переміститься від неоднозначних токенів до активів із чіткою корисністю та найвищими стандартами комплаєнсу.

Немало важливо і те, що чимало бірж пройшли тест на стійкість інфраструктури, справившись із технічними збоями під час масових ліквідацій.

Градус безвідповідального ризику на ринку знизився — тож індустрія після паузи має змогу продемонструвати реальний прогрес і структурну стійкість.

Разом з тим учасникам крипторинку раджу перейти від марафону до спринту. Зосередитися на довгострокових стратегіях та управлінні ризиками, а не на швидких спробах досягти пікових значень. Можливості залишаються і в майбутньому примножуватимуться, але шлях до істинного капіталу може стати більш тривалим та складнішим.