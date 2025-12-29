Новорічні подарунки в кредит. 4 способи швидко отримати гроші за лічені дні до свята

Кінець грудня традиційно стає періодом підвищених витрат. Подарунки для дітей і близьких, святковий стіл, поїздки, несподівані покупки — усе це часто накладається на обмежений бюджет і дефіцит часу. Саме тому попит на кредитні продукти в передноворічні дні зростає, і це логічна реакція споживачів на сезонне фінансове навантаження.

У таких умовах вирішальним чинником стає не лише вартість кредиту, а й швидкість доступу до коштів та можливість вибрати формат фінансування під конкретну ситуацію. Добре, коли банк не обмежується одним продуктом, а пропонує відразу декілька рішень — від короткострокового використання кредитного ліміту до планового розподілу витрат на декілька місяців. Саме таку модель застосовує àбанк, пропонуючи клієнтам декілька способів швидко закрити новорічні фінансові потреби.

Кредитування знову зростає — і сезонність тут не виняток

Після різкого спаду у 2022 році український ринок кредитування поступово відновлюється. За даними Національного банку України, упродовж 2024−2025 років обсяг кредитів фізичним особам повернувся до рівнів, близьких до довоєнних, а в окремих сегментах — навіть перевищив їх. Водночас банки фіксують не лише загальне зростання, а й чітку сезонну динаміку: попит на споживчі кредити традиційно активізується в четвертому кварталі.

Причини очевидні. Наприкінці року українці частіше купують техніку, електроніку, подарунки, планують святкові витрати й не завжди готові оплачувати все відразу з власних заощаджень. Банки, зі свого боку, реагують на цей попит, пропонуючи продукти, які можна оформити швидко, без складних процедур і з прогнозованим фінансовим навантаженням.

У цьому контексті універсальною стратегією стає наявність декількох кредитних інструментів, кожен із яких закриває свій сценарій витрат. Саме такий підхід демонструє àбанк, комбінуючи кредитні картки, споживчі кредити та розстрочку.

Чотири способи швидко отримати гроші в àбанку за лічені дні до свята

1. Кредитна картка

Один із найшвидших способів профінансувати новорічні покупки — кредитна картка. В àбанку кредитки передбачають ліміт до 200 тис. грн, який поновлюється в міру погашення заборгованості. Пільговий період користування коштами становить до 62 днів, що дозволяє оплатити подарунки та повернути гроші без відсотків за умови дотримання строків. Після завершення пільгового періоду застосовується ставка на рівні близько 40−41% річних, а погашення відбувається через щомісячний мінімальний платіж. Такий формат підходить для регулярних витрат і ситуацій, коли кошти потрібні «тут і зараз».

2. Кредит «Швидка готівка»

Тим, кому потрібна більша сума на конкретну мету, àбанк пропонує споживчий кредит «Швидка готівка». За цим продуктом можна отримати від 1 000 до 500 000 грн строком від 6 до 60 місяців. Кредит зараховується безпосередньо на картку та може бути використаний на будь-які потреби — від придбання техніки до організації святкової поїздки. Погашення здійснюється рівними щомісячними платежами, що полегшує фінансове планування, а дострокове повернення коштів можливе без штрафів і комісій.

3. Розстрочка «Плати частинами»

Окрему нішу займає розстрочка «Плати частинами» у партнерських мережах. Вона дозволяє придбати товар відразу, а оплату розділити на декілька місяців. Сума розстрочки зазвичай становить від 300 до 200 000 грн, строк — до 24 місяців, а в багатьох випадках ставка дорівнює 0% за умови дотримання графіка платежів. Це робить розстрочку особливо зручною для купівлі подарунків, коли важливо зафіксувати вартість покупки без додаткового фінансового навантаження.

4. Миттєва розстрочка

Ще один інструмент для швидких рішень — миттєва розстрочка через мобільний застосунок àbank24. Вона дозволяє розділити будь-яку покупку на декілька платежів без звернення до відділення та без складних процедур. Умови — сума, строк і графік — визначаються перед підтвердженням операції, а погашення відбувається автоматично.

Важливо, що більшість кредитних продуктів àбанку можна оформити онлайн, а рішення для діючих клієнтів часто ухвалюються протягом декількох хвилин або годин. У стандартних сценаріях довідки про доходи не є обов’язковими, що критично важливо саме в період передсвяткової метушні.

Як вибрати новорічний кредит

Вибір кредитного продукту залежить насамперед від того, яке саме завдання потрібно вирішити. Якщо йдеться про декілька подарунків або дрібні покупки з розрахунком на швидке погашення після зарплати, логічним вибором буде кредитна картка з пільговим періодом. Вона дає гнучкість і не потребує окремого оформлення під кожну покупку.

Коли потрібна більша сума — наприклад, на дорогу техніку або комплексні святкові витрати, — доцільніше розглянути споживчий кредит «Швидка готівка». Фіксований платіж і чіткий строк дозволяють розділити фінансове навантаження на декілька місяців без сюрпризів у бюджеті.

У ситуації, коли покупка здійснюється в конкретному магазині-партнері, оптимальним варіантом стає розстрочка. Вона дозволяє отримати товар відразу й платити частинами, часто без відсотків, що особливо зручно для новорічних подарунків.

Замість висновку

Новорічні свята не обов’язково мають ставати фінансовим випробуванням. Сезонне зростання попиту на кредити — нормальна ринкова тенденція, і банки дедалі частіше пропонують рішення, які дозволяють швидко та зручно закрити тимчасовий дефіцит коштів. Лінійка кредитних продуктів àбанку дає можливість вибрати формат фінансування під конкретну ситуацію — від короткострокових витрат до планових покупок із розстрочкою.



Головне — заздалегідь оцінити свої можливості та вибрати той інструмент, який дозволить зустріти свята без зайвого фінансового стресу.