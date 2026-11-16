OpenAI залучила Visa, Mastercard і American Express до запуску ШІ-платежів: як це працюватиме

Visa , Mastercard і American Express долучилися до нового проєкту OpenAI, який може змінити звичний спосіб онлайн-покупок. Компанія представила ChatGPT Wallet — цифровий гаманець, за допомогою якого ШІ-агенти зможуть купувати товари від імені користувачів і оплачувати їх банківськими картками. На початковому етапі кожну покупку потрібно буде особисто перевіряти й підтверджувати. У перспективі OpenAI планує дозволити користувачам повністю делегувати такі операції своїм цифровим помічникам.

ChatGPT зможе не лише знаходити товари, а й оплачувати їх: OpenAI представила новий гаманець. Фото: Infobae

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Як працюватиме ChatGPT Wallet

OpenAI представила ChatGPT Wallet — цифровий гаманець, який дозволить ШІ-агентам оплачувати покупки від імені користувачів. Проєкт компанія розробляє разом із Visa, Mastercard і American Express.

Щотижня ChatGPT користуються 1,2 млрд людей. Багато хто звертається до сервісу, щоб знайти товари, порівняти ціни та вибрати потрібну річ. Тепер OpenAI хоче допомогти їм і з оплатою покупок.

Для цього користувачеві потрібно один раз додати банківську картку до гаманця. Перед кожною оплатою ШІ-агент покаже товари, загальну суму та картку для списання коштів. Покупку потрібно буде підтвердити особисто, наприклад за допомогою Face ID або відбитка пальця.

При цьому агент не матиме доступу до справжніх реквізитів картки. Після підтвердження платіжна мережа створить спеціальний токен із номером, кодом безпеки та терміном дії. Він замінить дані картки під час оплати, тому продавець і ШІ-агент не отримають її справжніх реквізитів.

OpenAI обіцяє зберегти для користувачів звичні карткові винагороди та захист у разі суперечок із продавцями, наприклад через несправний товар.

«Користувачі здійснюють операції безпосередньо з продавцями, які зберігають відносини зі своїми клієнтами та контролюють ціноутворення, виконання замовлень, повернення товарів і обслуговування покупців», — зазначено у пресрелізі OpenAI.

Банки та платіжні мережі й надалі братимуть участь у перевірці транзакцій. ChatGPT Wallet працюватиме з наявною платіжною інфраструктурою, а не замінюватиме її.

Чому магазинам доведеться адаптуватися

Новий формат покупок потребує змін і від інтернет-магазинів. Їхні сайти та платіжні системи мають розпізнавати операції, які ШІ-агенти здійснюють від імені людей.

OpenAI попереджає, що налаштування безпеки сайтів можуть помилково блокувати такі покупки. Платіжні системи та інструменти захисту від шахрайства теж можуть сприймати цілком законні транзакції як підозрілі. У результаті оплата може не пройти, а замовлення — бути скасованим.

Для бізнесу OpenAI підготувала посібник Commerce Partner Playbook. У ньому пояснюється, як відкрити ШІ-агентам доступ до сайтів, надати їм актуальну інформацію про товари, ціни та наявність продукції, а також налаштувати платіжні системи.

Компанія вже співпрацює з розробниками інструментів для боротьби з шахрайством Forter, Riskified, Sardine і Signifyd. Серед платіжних провайдерів, які долучилися до цієї роботи, OpenAI називає Adyen, Checkout.com і Stripe.

Бізнесу також пропонують створювати плагіни, щоб ШІ-агенти могли перевіряти наявність товарів, керувати кошиками та виконувати інші дії через системи магазинів.

Коли покупки можна буде повністю доручити ШІ

На першому етапі ChatGPT Wallet запускають у США для підписників ChatGPT Pro віком від 18 років із відповідними картками, випущеними в цій країні. Доступ надаватиметься через dots, які зможуть здійснювати покупки від імені користувачів.

Поки що людина має перевіряти й підтверджувати кожну оплату. У майбутньому OpenAI планує дозволити користувачам повністю делегувати покупки ШІ-агентам. Для цього можна буде встановлювати ліміти витрат, визначати категорії товарів і періоди, протягом яких агент матиме дозвіл на покупки. Передбачені й додаткові заходи безпеки, зокрема біометрична перевірка та фіксація дозволів.

В American Express назвали ChatGPT Wallet першою інтеграцією компанії в межах програми Agentic Commerce Experiences.

«Вона дає власникам карток, що відповідають умовам, змогу користуватися своєю карткою Amex, переглядаючи та схвалюючи кожну покупку», — зазначив Люк Ґебб, виконавчий віцепрезидент і керівник глобального напряму інновацій American Express.

OpenAI планує оцінювати результати початкового запуску разом із бізнесом, банками та платіжними мережами, а згодом розширювати доступ до сервісу.