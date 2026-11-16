Банківські стейблкоїни перевищили $1 млрд: які фінансові установи випереджають конкурентів

Обсяг пропозиції стейблкоїнів, випущених банками, перевищив $1 млрд. Станом на 16 листопада 2026 року він становив близько $1,08 млрд — це 0,37% глобального ринку стейблкоїнів обсягом $289 млрд. Такі дані наводить дослідницька компанія CryptoDiffer.

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За її підрахунками, у рейтингу представлені 13 банків, причому найбільші обсяги припадають на американський SoFi, еміратський Zand Bank, французьку Société Générale та японський SBI Shinsei.

Лідером став SoFi зі стейблкоїном SoFiUSD: його пропозиція оцінюється у $325 млн, або приблизно 30% від загального обсягу банківських стейблкоїнів. На другому місці — Zand Bank з токеном AEDZ ($274 млн, 25%). Третю позицію посідає Société Générale: її EURCV та USDCV разом становлять $202 млн, або 19%.

До п'ятірки також увійшли:

SBI Shinsei (Японія) — JPYSC, $127 млн;

Crédit Agricole (Франція) — EURXT, $60 млн.

Серед інших учасників рейтингу — Banking Circle з Люксембургу ($32 млн), бразильський Braza Bank ($28 млн) та Standard Chartered у Гонконзі ($13 млн). Ще п'ять банківських проєктів разом мають близько $17 млн.

Банки нарощують випуск цифрових валют

За даними CryptoDiffer, обсяг пропозиції тих самих стейблкоїнів, які порівнювали в дослідженні, зріс із $337 млн у травні до приблизно $1,05 млрд у листопаді. Це більш ніж утричі за шість місяців.

Один із найпомітніших прикладів — SoFiUSD. У травні американський SoFi став першим національним банком США, який запропонував власний стейблкоїн клієнтам безпосередньо через банківський застосунок. Токен можна купувати, продавати, зберігати та конвертувати у долари за курсом 1:1.

У вересні SoFi та Mastercard запустили розрахунки за картковими операціями з використанням SoFiUSD. Банк планує перевести на блокчейн увесь картковий бізнес, річний обсяг операцій якого оцінюється більш ніж у $25 млрд. У листопаді токен також став доступним у мережі Polygon, доповнивши підтримку Ethereum і Solana.

Інший приклад — японський JPYSC, який випускає SBI Shinsei Trust Bank у співпраці з SBI Holdings та технологічною компанією Startale Group. Це стейблкоїн, прив'язаний до японської єни. Його розробляють для використання у платежах, переказах і розрахунках із цифровими активами.

Французька Société Générale через підрозділ SG-FORGE випускає два токени: EUR CoinVertible (EURCV), прив'язаний до євро, та USD CoinVertible (USDCV), прив'язаний до долара.

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Чому це важливо для фінансового ринку

Стейблкоїни дають змогу проводити перекази та розрахунки через блокчейн цілодобово, зокрема у вихідні, коли традиційна банківська інфраструктура може працювати з обмеженнями. Вони також можуть скорочувати час і витрати на міжнародні платежі, а смартконтракти дозволяють автоматизувати окремі фінансові операції.

Для банків власні токени — спосіб перенести частину платіжної інфраструктури в блокчейн, не відмовляючись від регульованої моделі роботи та контролю над випуском грошей. Це також відкриває можливість обслуговувати бізнес, який використовує токенізовані активи та цифрові платіжні платформи.

Втім, поки банківські стейблкоїни займають лише невелику частину ринку. За оцінкою CryptoDiffer, їхня частка становить 0,37%. Основний обсяг пропозиції й надалі зосереджений у великих спеціалізованих емітентів, передусім Tether та Circle.

Отже, перевищення позначки $1 млрд свідчить про зростання присутності традиційних банків у цифрових фінансах, але поки не означає, що вони стали серйозними конкурентами найбільшим криптовалютним емітентам.

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