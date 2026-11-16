Банківські стейблкоїни перевищили $1 млрд: які фінансові установи випереджають конкурентів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 листопада 2026, 14:49

Банківські стейблкоїни перевищили $1 млрд: які фінансові установи випереджають конкурентів

Обсяг пропозиції стейблкоїнів, випущених банками, перевищив $1 млрд. Станом на 16 листопада 2026 року він становив близько $1,08 млрд — це 0,37% глобального ринку стейблкоїнів обсягом $289 млрд. Такі дані наводить дослідницька компанія CryptoDiffer.

Обсяг пропозиції стейблкоїнів, випущених банками, перевищив $1 млрд.
Банки нарощують випуск стейблкоїнів
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За її підрахунками, у рейтингу представлені 13 банків, причому найбільші обсяги припадають на американський SoFi, еміратський Zand Bank, французьку Société Générale та японський SBI Shinsei.

Лідером став SoFi зі стейблкоїном SoFiUSD: його пропозиція оцінюється у $325 млн, або приблизно 30% від загального обсягу банківських стейблкоїнів. На другому місці — Zand Bank з токеном AEDZ ($274 млн, 25%). Третю позицію посідає Société Générale: її EURCV та USDCV разом становлять $202 млн, або 19%.

До п'ятірки також увійшли:

  • SBI Shinsei (Японія) — JPYSC, $127 млн;

  • Crédit Agricole (Франція) — EURXT, $60 млн.

Серед інших учасників рейтингу — Banking Circle з Люксембургу ($32 млн), бразильський Braza Bank ($28 млн) та Standard Chartered у Гонконзі ($13 млн). Ще п'ять банківських проєктів разом мають близько $17 млн.

Банки нарощують випуск цифрових валют

За даними CryptoDiffer, обсяг пропозиції тих самих стейблкоїнів, які порівнювали в дослідженні, зріс із $337 млн у травні до приблизно $1,05 млрд у листопаді. Це більш ніж утричі за шість місяців.

Один із найпомітніших прикладів — SoFiUSD. У травні американський SoFi став першим національним банком США, який запропонував власний стейблкоїн клієнтам безпосередньо через банківський застосунок. Токен можна купувати, продавати, зберігати та конвертувати у долари за курсом 1:1.

У вересні SoFi та Mastercard запустили розрахунки за картковими операціями з використанням SoFiUSD. Банк планує перевести на блокчейн увесь картковий бізнес, річний обсяг операцій якого оцінюється більш ніж у $25 млрд. У листопаді токен також став доступним у мережі Polygon, доповнивши підтримку Ethereum і Solana.

Інший приклад — японський JPYSC, який випускає SBI Shinsei Trust Bank у співпраці з SBI Holdings та технологічною компанією Startale Group. Це стейблкоїн, прив'язаний до японської єни. Його розробляють для використання у платежах, переказах і розрахунках із цифровими активами.

Французька Société Générale через підрозділ SG-FORGE випускає два токени: EUR CoinVertible (EURCV), прив'язаний до євро, та USD CoinVertible (USDCV), прив'язаний до долара.

Читайте також: $8,6 млрд у стейблкоїнах: Україна серед лідерів за «цифровою доларизацією»

Чому це важливо для фінансового ринку

Стейблкоїни дають змогу проводити перекази та розрахунки через блокчейн цілодобово, зокрема у вихідні, коли традиційна банківська інфраструктура може працювати з обмеженнями. Вони також можуть скорочувати час і витрати на міжнародні платежі, а смартконтракти дозволяють автоматизувати окремі фінансові операції.

Для банків власні токени — спосіб перенести частину платіжної інфраструктури в блокчейн, не відмовляючись від регульованої моделі роботи та контролю над випуском грошей. Це також відкриває можливість обслуговувати бізнес, який використовує токенізовані активи та цифрові платіжні платформи.

Втім, поки банківські стейблкоїни займають лише невелику частину ринку. За оцінкою CryptoDiffer, їхня частка становить 0,37%. Основний обсяг пропозиції й надалі зосереджений у великих спеціалізованих емітентів, передусім Tether та Circle.

Отже, перевищення позначки $1 млрд свідчить про зростання присутності традиційних банків у цифрових фінансах, але поки не означає, що вони стали серйозними конкурентами найбільшим криптовалютним емітентам.

Як ми писали: Пропозиція стейблкоїнів впала на $14,2 млрд: чому скорочення USDT і USDC загрожує відновленню біткоїна

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами