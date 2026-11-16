Після закриття міжбанку у понеділок, 16 листопада, курс долара знизився на 1 копійок у купівлі і на 2 у продажу. Тоді як курс євро поменшав на 5 копійок у купівлі і на стільки же — у продажу.
16 листопада 2026, 17:38
Долар і євро подешевшали на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 16 листопада
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Закриття 16 листопада
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Зміни
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45,30/45,34
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45,29/45,32
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-1/-2
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49,92/49,94
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49,87/49,89
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-5/-5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,31−45,96 грн. Євро купують за 50,07 грн, а продають за 50,96 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,00−46,13, євро — 50,90−51,16 грн.
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Джерело: Мінфін
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