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9 листопада 2026, 15:42

Власники платних підписок ChatGPT втрачають доступ до акаунтів: чи може причиною бути VPN

Користувачі ChatGPT повідомляють про раптову деактивацію облікових записів без попередження. У деяких випадках власники платних підписок втрачають доступ не лише до самого сервісу, а й до історії листування та збережених матеріалів. Серед можливих причин користувачі називають використання VPN і часту зміну IP-адрес, однак OpenAI не підтверджувала, що саме це спричинило описані блокування.

Користувачі ChatGPT повідомляють про раптову деактивацію облікових записів без попередження.
Підписнитки ChatGPT втрачають доступ до акаунтів
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Скарги почали з'являтися на офіційному форумі OpenAI та в інших онлайн-спільнотах. Зокрема, 7 листопада один із власників підписки ChatGPT Pro повідомив про раптову деактивацію акаунта. Під час спроби входу він отримував повідомлення account_deactivated. За його словами, компанія не надіслала попередження або пояснення причин блокування.

Користувач припустив, що обмеження могли бути пов'язані з підключеннями через VPN-сервери в різних країнах. Водночас він стверджував, що не передавав доступ до акаунта іншим людям і використовував апаратний ключ безпеки для авторизації.

Представник служби підтримки OpenAI відповів, що такі випадки потребують індивідуального розгляду, та запропонував скористатися процедурою оскарження або звернутися до підтримки. Конкретну причину деактивації в публічній відповіді не назвали.

Чи може VPN призвести до блокування ChatGPT

Використання VPN справді може спричиняти проблеми з доступом до ChatGPT. В офіційній довідці OpenAI зазначено, що система захисту Cloudflare може блокувати IP-адреси, пов'язані з VPN. У таких випадках компанія радить тимчасово вимкнути VPN або спробувати підключитися через іншу мережу.

OpenAI також звертає увагу на підозрілу активність: входи з незвичних місць або невідомих пристроїв, незвичайні зміни в поведінці акаунта та велику кількість одночасних сесій.

Однак блокування IP-адреси та повна деактивація облікового запису — різні ситуації. Наявність VPN сама по собі не означає, що користувач порушив правила або обов'язково втратить акаунт.

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За що OpenAI може деактивувати акаунт

У правилах компанії передбачено кілька підстав для обмеження або припинення доступу до ChatGPT. Серед них — порушення умов використання, спроби обійти заходи безпеки, підозри щодо несанкціонованого доступу, повторні порушення правил та невиконання вимог із підтвердження особи.

Користувачі можуть оскаржити деактивацію через офіційну процедуру. Проте OpenAI попереджає, що подання апеляції не гарантує відновлення облікового запису.

Поки що немає підтверджень, що компанія розпочала масову кампанію блокування акаунтів. Йдеться про окремі скарги користувачів, зокрема власників платних підписок. Також не встановлено, чи пов'язані ці випадки між собою та чи є використання VPN спільною причиною деактивації

Як ми писали: ChatGPT став безлімітним: OpenAI відкрила безкоштовним користувачам GPT-5.6 Luna

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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