World ID прийшла в Zoom: як криптопроєкт Альтмана боротиметься з шахрайством та діпфейками

Компанія World, яку підтримує генеральний директор OpenAI Сем Альтман, запустила для корпоративних користувачів Zoom систему біометричної верифікації World ID. Як повідомляє Cointelegraph, вона дає змогу підтвердити, що учасник відеоконференції є реальною людиною, а не дипфейком, створеним за допомогою штучного інтелекту.

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World ID для Zoom став доступним у Zoom Marketplace. Система зіставляє дані, отримані за допомогою сканера райдужки ока Orb, селфі людини в реальному часі та її відеопотоку. Після перевірки учасник отримує спеціальний значок Human Badge — «підтвердження присутності людини», який бачать інші учасники зустрічі.

У World пояснюють, що технологія призначена для захисту важливих ділових розмов і підтвердження присутності реальної та унікальної людини.

Від тестування до глобального запуску

Про інтеграцію World ID із Zoom компанія вперше повідомила у квітні 2026 року. Тоді функцію тестували в обмеженому бета-режимі за участю інвестиційної компанії VanEck Funds. Тепер технологія доступна корпоративним клієнтам Zoom у всьому світі.

Серед перших партнерів у розробці ширшої системи перевірки особистості World також назвала Bain Capital, Pantera Capital та інші фінансові компанії.

Як дипфейки використовують для шахрайства

Запуск технології відбувається на тлі зростання ризиків, пов'язаних із використанням штучного інтелекту для підробки особистості.

У 2024 році співробітник інженерної компанії Arup переказав близько $25 млн після участі у відеоконференції, під час якої шахраї видавали себе за керівників компанії. Для обману вони використали створені за допомогою ШІ зображення та відео.

У лютому 2026 року хакери, яких підозрюють у зв'язках із Північною Кореєю, використовували підроблені відеозаписи під час фальшивих конференцій у Zoom. Їхньою метою було змусити представників криптовалютних і фінансово-технологічних компаній встановити шкідливе програмне забезпечення.

World ID має стати одним зі способів протидії таким атакам, хоча біометрична перевірка сама по собі не усуває всіх ризиків кіберзлочинності.

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Що таке World ID і до чого тут криптовалюта

World ID — це система цифрової ідентифікації, яка дає змогу підтвердити, що користувач є реальною та унікальною людиною. Вона є частиною криптопроєкту World, який раніше мав назву Worldcoin і пов'язаний із Семом Альтманом — розробником Chat GPT.

Проєкт використовує пристрій Orb для сканування райдужки ока та створення цифрового підтвердження особистості. Водночас World має власний криптовалютний токен WLD, який торгується на криптовалютному ринку та доступний у деяких країнах. Доступність токена й окремих функцій проєкту залежить від місцевого законодавства.

Інтеграція з Zoom розширює застосування World ID за межі криптовалютної екосистеми: тепер технологію пропонують використовувати для підтвердження особистості під час корпоративних відеодзвінків.

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