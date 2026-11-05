Більш ніж половина українців не купують товари, якщо ціну вказують «в особисті»: що ще відштовхує покупців в інтернеті

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 листопада 2026, 15:41

Більш ніж половина українців не купують товари, якщо ціну вказують «в особисті»: що ще відштовхує покупців в інтернеті

Більше половини українців можуть відмовитися від покупки товару в соцмережах, якщо продавець не вказує його вартість публічно, а пропонує дізнатися ціну в особистих повідомленнях. Такий підхід відштовхує 53% опитаних. Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber Україна, в якому взяли участь понад 18 тис. користувачів.

Більше половини українців можуть відмовитися від покупки товару в соцмережах, якщо продавець не вказує його вартість публічно, а пропонує дізнатися ціну в особистих повідомленнях.
Що відштовхує покупців в інтернеті
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Водночас 73% респондентів принципово не замовляють товари, якщо для отримання інформації про ціну потрібно писати продавцю в директ.

Чому українці відмовляються від покупок в інтернеті

Найбільшим подразником для потенційних покупців залишається прихована вартість товару. Саме цей фактор назвали причиною відмови від покупки 53% респондентів.

На другому місці — вимога повної передоплати. Через неї від замовлення відмовляться 28% опитаних. Ще 12% не готові купувати, якщо продавець не передбачає можливості повернення товару.

Інші причини мають значно менший вплив на рішення покупців:

  • 3% відмовляться від замовлення, якщо продавець просить переказати гроші на особисту картку, а не рахунок ФОП;

  • 2% — через незрозумілі або незручні умови доставки;

  • 2% — якщо магазин надто довго відповідає на запитання.

Отже, для більшості покупців важливі насамперед прозорість умов продажу та можливість оцінити повну вартість покупки ще до контакту з продавцем.

Читайте також: Продажі українців через онлайн-платформи рахуватимуть разом: коли доведеться платити податок

Чи готові українці писати продавцям, щоб дізнатися ціну

Окремо Rakuten Viber запитав користувачів, чи замовлятимуть вони товар, якщо його вартість зазначена лише в особистих повідомленнях.

Результати показали, що 73% респондентів принципово не готові витрачати час на з'ясування ціни й просто переглядають наступні пропозиції.

Водночас 18% не бачать проблеми в тому, щоб написати продавцю, якщо товар їх зацікавив. Ще 9% погодяться на такий формат продажу лише за наявності великої кількості позитивних відгуків.

Таким чином, приховування вартості може коштувати інтернет-магазинам значної частини потенційних клієнтів. Навіть якщо товар зацікавив покупця, необхідність додатково звертатися до продавця стає причиною перейти до конкурентів.

Опитування проводилося анонімно в офіційному каналі Rakuten Viber Україна. Загалом у ньому взяли участь понад 18 тис. користувачів. Основну вікову групу становили респонденти 34−45 років, понад половина учасників були молодшими за 45 років.

Як ми писали: Продажі через OLX та інші платформи: кому податкова надішле повідомлення про сплату податку

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Oleh 45
Oleh 45
5 листопада 2026, 16:41
#
Чудове питанння — яку реальну конверсію дає цей пункт «напиши в особисті, щоб дізнатися ціну»?
Ну тобто всі ці інстаграм-магазини до цього часу мають таку поширену практику.
Їх основна мантра, що залучивши потенційного клієнта в особисті повідомлення, його потім легше підвести до покупки.
Відповідно цікаво було б дізнатися чи дійсно це має такий ефект, замість того, щоб просто написати вартість товару на сторінці?
+
0
TAN72
TAN72
5 листопада 2026, 17:31
#
Наложка и нет проблем
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами