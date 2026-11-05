Більш ніж половина українців не купують товари, якщо ціну вказують «в особисті»: що ще відштовхує покупців в інтернеті

Більше половини українців можуть відмовитися від покупки товару в соцмережах, якщо продавець не вказує його вартість публічно, а пропонує дізнатися ціну в особистих повідомленнях. Такий підхід відштовхує 53% опитаних. Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber Україна, в якому взяли участь понад 18 тис. користувачів.

Що відштовхує покупців в інтернеті

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Водночас 73% респондентів принципово не замовляють товари, якщо для отримання інформації про ціну потрібно писати продавцю в директ.

Чому українці відмовляються від покупок в інтернеті

Найбільшим подразником для потенційних покупців залишається прихована вартість товару. Саме цей фактор назвали причиною відмови від покупки 53% респондентів.

На другому місці — вимога повної передоплати. Через неї від замовлення відмовляться 28% опитаних. Ще 12% не готові купувати, якщо продавець не передбачає можливості повернення товару.

Інші причини мають значно менший вплив на рішення покупців:

3% відмовляться від замовлення, якщо продавець просить переказати гроші на особисту картку, а не рахунок ФОП;

2% — через незрозумілі або незручні умови доставки;

2% — якщо магазин надто довго відповідає на запитання.

Отже, для більшості покупців важливі насамперед прозорість умов продажу та можливість оцінити повну вартість покупки ще до контакту з продавцем.

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Чи готові українці писати продавцям, щоб дізнатися ціну

Окремо Rakuten Viber запитав користувачів, чи замовлятимуть вони товар, якщо його вартість зазначена лише в особистих повідомленнях.

Результати показали, що 73% респондентів принципово не готові витрачати час на з'ясування ціни й просто переглядають наступні пропозиції.

Водночас 18% не бачать проблеми в тому, щоб написати продавцю, якщо товар їх зацікавив. Ще 9% погодяться на такий формат продажу лише за наявності великої кількості позитивних відгуків.

Таким чином, приховування вартості може коштувати інтернет-магазинам значної частини потенційних клієнтів. Навіть якщо товар зацікавив покупця, необхідність додатково звертатися до продавця стає причиною перейти до конкурентів.

Опитування проводилося анонімно в офіційному каналі Rakuten Viber Україна. Загалом у ньому взяли участь понад 18 тис. користувачів. Основну вікову групу становили респонденти 34−45 років, понад половина учасників були молодшими за 45 років.

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