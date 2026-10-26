80% нових авто — трьох кольорів: які машини стали найпопулярнішими в Україні у 2026 році

За дев’ять місяців 2026 року найчастіше українці купували нові легкові автомобілі сірого кольору. На них припало 36% усіх реалізованих машин. Друге місце посіли білі авто, а третє — чорні. Про це повідомляє «Укравтопром». Найпопулярнішою моделлю серед сірих автомобілів став Toyota RAV-4 .

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Білі машини обрали 27% покупців нових авто. Найчастіше в цьому кольорі реєстрували Renault Duster.

Чорний колір посів третє місце з часткою 17%. Лідером серед чорних автомобілів стала Toyota Land Cruiser Prado.

Зелений колір обрали 7% покупців. Найпопулярнішою моделлю в цій категорії також був Renault Duster.

П’ятірку найпопулярніших кольорів замикає синій — 5% продажів. Найчастіше серед синіх автомобілів реєстрували Skoda Fabia.

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Отже, на сірі, білі та чорні автомобілі разом припало 80% продажів нових легковиків в Україні за січень-вересень 2026 року.



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