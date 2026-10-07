275 відгуків на місце. Кому в ІТ найскладніше знайти роботу та кого масово наймає DefTech

Конкуренція на ІТ-ринку різко зросла: кому тепер складніше знайти роботу, що відбувалося з вакансіми у секторі ІІІ кварталі, відгуками на них та активністю компаний, проаналізував профільний портал DOU. «Мінфін» вибрав для своїх читачів найцікавіше.

Найбільше просіла кількість вакансій для Marketing, Design, Front-end

У вересні компанії опублікували на DOU 6340 вакансій. Після пікового зростання в березні (тоді було майже 8 тисяч вакансій) спостерігаємо поступове зниження їхньої кількості.

У третьому кварталі загалом було на 6% менше вакансій, ніж у другому. Торік, навпаки, було невелике зростання кількості вакансій у третьому кварталі проти другого.

Загальна кількість вакансій на jobs.dou.ua (за кварталами)

Найбільше у ІІІ кварталі просіла кількість вакансій у маркетингу. Імовірно, це пов’язано з обмеженням найму через позов FTC в екосистемі Genesis і скороченнями в деяких компаніях: Genesis, OBRIO, SKELAR, Universe, Headway зменшили кількість позицій для маркетологів. Але попри це маркетинг залишається категорією з найбільшою кількістю вакансій у ІІІ кварталі.

Також зменшилася кількість вакансій для дизайнерів, фронтенд-інженерів, ейчарів, фахівців підтримки, Node.js-розробників та проджект-менеджерів.

Стрімко скорочується кількість вакансій для розробників: на 58% менше позицій для Ruby, на 49% — iOS, на 33% — React Native, на 23% — Android.

Серед напрямів, які зросли у ІІІ кварталі — Legal, Security, Hardware, Architect.

Python зараз на першому місці за кількістю вакансій для розробників (143 вакансії у вересні).

Для Front-end у вересні була 91 вакансія (для порівняння у січні — 302).

Немає стрімкого падіння у Java (89 вакансій у вересні).

Кількість вакансій для Embedded — 146 у вересні. Також високий попит на Hardware-фахівців — 274 вакансії.

Рекордна кількість вакансій для Security — 134 у вересні.

Кількість вакансій у DefTech продовжує зростати. У вересні був рекорд — 1395 відкритих позицій. При цьому і кількість відгуків на DefTech-вакансії зростає. У вересні — 12,7 тисячі відгуків. На одну вакансію в середньому припадає 9 відгуків кандидатів.

Front-end, Node.js та QA — в топі за конкуренцією

У третьому кварталі середня кількість відгуків на вакансію на DOU почала стрімко зростати і досягла 38 відгуків у вересні.

Зросла кількість фахівців у пошуку роботи. Якщо у червні вона трималася на рівні 22 тисяч кандидатів, які відгукувалися на вакансії на DOU, у липні-серпні зросла до 24 тисяч, а у вересні — до 27 тисяч пошукачів.

Конкуренція серед розробників стрімко зростає. Dev-напрями з найбільшою середньою кількістю відгуків на вакансію тепер такі: Front-end (275 відгуків), Node.js (185), PHP (110) і React Native (110).

Більш сприятлива ситуація зараз у С++ — 14,5 відгуку на вакансію.

Окрім розробників, значно підвищилася конкуренція серед QA (113 відгуків на вакансію), Project Manager (70), Design (63), HR (44), Product Manager (42), DevOps (38), AI/ML (34).

Найбільш сприятлива ситуація на ринку для фахівців з Hardware (274 вакансії у вересні та 3,5 відгуку на одну вакансію), Embedded (160 вакансій, 6 відгуків на вакансію), Security (134 вакансії, 8 відгуків на вакансію), SysAdmin (116 вакансій, 12 відгуків на вакансію).

Найактивніші компанії — військові та DefTech

Трійка компаній, що розмістили найбільше вакансій на DOU у ІІІ кварталі, — пов’язана з Силами оборони та дефтеком.

Серед ІТ-компаній найактивнішими були SKELAR, Boosta та Ciklum.

20 найактивніших компаній за кількістю розміщених вакансій (за квартал)