Диплом знецінився, інтелект подорожчав: за що платитиме економіка-2030

15% українців провалили НМТ, а глобальні тести PISA пробили історичне дно. Поки суспільство вірить у міф про мільярдерів без вищої освіти, ринок праці змінив правила: паперовий диплом більше не врятує, але без аналітичних навичок ви приречені на бідність.

Чому підлітки вчаться гірше не лише через війну

Кожен сьомий український вступник у 2026 році не склав хоча б один із чотирьох тестів НМТ. Загалом поріг з одного або кількох предметів не подолали 48 590 учасників, або 14,8% тих, хто проходив тестування. Найбільше труднощів викликала математика: мінімального результату не набрали 39 888 вступників, або 12,1%.

Ще тривожнішу картину показує міжнародне дослідження PISA (Програма міжнародного оцінювання учнів), яке оцінює, чи здатні 15-річні використовувати знання у практичних ситуаціях, а не просто відтворювати шкільну програму. За результатами PISA-2025, базового рівня не досягли 46% українських підлітків із математики та 45% із читання. Майже 30% показали низькі результати одразу в математиці, читанні та природничих науках.

Для України таке падіння має зрозуміле пояснення. Нинішні 15-річні у п’ятому класі пережили пандемію, а із сьомого навчаються в умовах повномасштабної війни. Дистанційні уроки, евакуація, повітряні тривоги, відключення світла та навчання в укриттях стали частиною їхнього шкільного досвіду. При цьому навіть у PISA-2025 61% українських учнів навчалися у школах, керівники яких повідомляли про нестачу навчальних матеріалів та обладнання.

На цьому можна було б поставити крапку й пояснити слабші результати війною. Але майже той самий тренд уже багато років спостерігається в країнах, де війни немає.

У PISA-2025 взяли участь понад 760 тисяч 15-річних із 91 країни, зокрема з найбагатших і найстабільніших економік світу. Середні результати країн OECD (Організація економічного співробітництва та розвитку) опустилися до найнижчих рівнів за всю історію дослідження. За десять років показник із читання знизився на 28 балів, а з математики — на 22. Кожен п’ятий підліток у країнах OECD тепер не досягає базового рівня одразу в трьох основних дисциплінах.

Пандемія справді сильно прискорила спад, але не започаткувала його. OECD фіксувала погіршення ще до 2020 року, а після повернення дітей до класів після пандемії результати не відновилися. Дослідники пов’язують це з цілим набором факторів: хронічними пропусками занять, нерівністю між родинами, нестачею вчителів, скороченням часу на читання та цифровими відволіканнями.

Серед причин називають і самі освітні експерименти останніх десятиліть. Фінляндія, чию модель із меншою кількістю тестів, акцентом на ігровому навчанні та більшою свободою для учнів після тріумфу PISA-2000 наслідували в багатьох країнах, відтоді пережила одне з найбільших падінь результатів. Натомість Англія зробила ставку на більш «класичну» й насичену фактичними знаннями програму й останніми роками тримається значно краще.

Найпомітніше змінюється саме читання. Частка так званих hasty readers — учнів, які швидко проходять текст, але частіше помиляються, — майже подвоїлася порівняно з 2018 роком. Слабшають і складніші навички: уміння порівнювати кілька джерел, оцінювати правдивість інформації та критично осмислювати прочитане.

Тому війна пояснює масштаб українських освітніх втрат, але не пояснює, чому базові навички слабшають і в мирних країнах із сильними школами та значно більшими ресурсами. Причину дедалі важче шукати лише всередині класу. Вона може бути пов’язана і з тим, як змінилося саме середовище, у якому діти ростуть і навчаються.

Чи не міряємо ми нове покоління старою лінійкою

Сучасний підліток живе в інформаційному середовищі, якого ще двадцять років тому просто не існувало. За кілька хвилин він може перейти від відео до пошуку, від чату до карти, від соцмережі до відповіді ШІ й назад. Він може не пам’ятати формулу чи історичну дату, зате знати сотні мемів, трендів, персонажів і неписаних правил цифрового світу. Він може не вміти визначити час за аналоговим годинником, але за вечір змонтувати відео, яке подивляться тисячі людей. Це не означає, що сучасні підлітки знають більше, але обсяг того, що вони щодня сприймають, і кількість каналів, між якими їм доводиться перемикатися, незрівнянно більші.

Змінився навіть спосіб, у який люди запам'ятовують інформацію. Класичні експерименти про так званий Google effect показали: коли люди очікують, що зможуть знову знайти інформацію в інтернеті, вони гірше запам'ятовують її саму, зате краще пам'ятають, де її шукати. Тобто зовнішні інструменти вже стали своєрідним продовженням нашої пам'яті.

Але швидше знайти інформацію не означає краще її зрозуміти. Для цього потрібні концентрація, попередні знання і здатність пов'язувати нове з уже відомим. І саме тут цифрове середовище має зворотний бік. Систематичний огляд 25 досліджень 2026 року пов'язує проблемне використання соцмереж серед підлітків із більшою неуважністю та імпульсивністю.

Та є й інша сторона. Якщо дедалі більше знань, обчислень і навіть інтелектуальної роботи можна передати зовнішнім інструментам, чи не змінюється й сама формула життєвого успіху? Можливо, для нового покоління диплом і великий запас академічних знань уже не матимуть тієї ваги, яку мали для їхніх батьків?

Чи справді слабша освіта робить країну біднішою

Стів Джобс кинув Reed College після одного семестру, Білл Гейтс і Марк Цукерберг не закінчили Гарвард, а Річард Бренсон взагалі залишив школу у 16 років і за кілька років заснував Virgin. Історії таких людей легко створюють враження, ніби освіта й заробіток давно розійшлися різними шляхами. Але це класична помилка вцілілого: ми добре знаємо імена кількох мільярдерів без дипломів і майже нічого не знаємо про мільйони людей, для яких відсутність освіти означала нижчу зарплату й вужчий вибір роботи.

Свіжі аналітичні дані підтверджують, що зв'язок між освітою та грошима нікуди не зник. У країнах OECD працівники з дипломом бакалавра в середньому заробляють на 39% більше за тих, хто завершив лише середню освіту, а магістри й доктори — на 83% більше. Водночас дедалі важливішим стає не сам диплом, а те, що людина справді вміє. Серед працівників з однаковим рівнем освіти ті, хто найкраще володіє математичними навичками, заробляють на 31−40% більше за людей із середнім рівнем.

На рівні окремої людини слабші навички означають нижчі доходи. На рівні країни — нижчу продуктивність і повільніше економічне зростання. Працівник, який гірше читає, рахує чи навчається нового, у середньому створює менше доданої вартості. Якщо таких працівників стає більше, бізнес повільніше впроваджує технології, витрачає більше на перенавчання, а продуктивність економіки зростає слабше. Саме цей ланцюжок — навички → продуктивність → зарплата → ВВП — лежить в основі нового Human Capital Index Plus Світового банку. У Human Capital Report 2026 банк прямо називає слабкі результати навчання одним із факторів, що знижують майбутні доходи людей і обмежують економічне зростання.

Але й тут є пастка з красивими цифрами. Старі дослідження людського капіталу давали дуже великий ефект: покращення тестових результатів на одне стандартне відхилення пов'язували з прискоренням зростання ВВП на душу населення на 1−2 відсоткові пункти. Коли IMF у 2025 році перевірив цей зв'язок на даних 1980−2019 років, оцінка не зникла, але стала куди скромнішою: одне стандартне відхилення в тестових результатах було пов'язане приблизно з +0,5 п.п. до річного зростання реального ВВП на душу населення. При цьому після врахування когнітивних навичок сама кількість років навчання втрачала частину пояснювальної сили.

І тут стара формула починає змінюватися. Освіта все ще окупається, але диплом дедалі гірше працює як заміна реальних навичок. У США премія за чотирирічний університетський диплом різко зросла наприкінці XX століття, але за останні два десятиліття майже перестала збільшуватися. Водночас вартість навчання продовжила рости: у 2022−2023 роках вона була приблизно на 40% вищою, ніж на початку століття. Федеральний резерв Міннеаполіса прямо називає це зниженням фінансової віддачі від самого факту отримання диплома.

Тож історії Джобса чи Гейтса насправді не доводять, що освіта стала непотрібною. Вони радше показують, що ДИПЛОМ ≠ ЗНАННЯ. Ринок праці може дедалі менше винагороджувати сам освітній статус, але все ще дуже дорого оцінює здатність читати, рахувати, аналізувати й навчатися нового. А це саме ті базові навички, падіння яких сьогодні фіксує PISA.

Що насправді буде цінувати нова економіка

Опитування понад тисячі великих роботодавців показує, що аналітичне мислення вже сьогодні вважають ключовою навичкою сім із десяти компаній. Найшвидше при цьому зростає попит на ШІ та роботу з даними, кібербезпеку, технологічну грамотність, креативність, адаптивність і здатність постійно вчитися. До 2030 року роботодавці очікують зміни 39% основних навичок працівників, а половина робочої сили вже проходить навчання в межах довгострокових програм перенавчання та підвищення кваліфікації.

Очікування великих роботодавців до 2030 року за даними Future of Jobs Report, World Economic Forum

Навички, важливі у 2030 році Що за ними стоїть ШІ та великі дані робота з ШІ, даними й автоматизованими системами Аналітичне мислення аналіз інформації та розв'язання складних задач Креативне мислення створення нових рішень та ідей Технологічна грамотність здатність освоювати й використовувати нові технології Адаптивність і стійкість робота в умовах швидких змін Допитливість і постійне навчання здатність регулярно оновлювати власні навички Системне мислення розуміння зв'язків між складними процесами Лідерство та соціальний вплив робота з людьми й управління командами

Це не означає, що читання, математика чи базові знання втрачають ціну. Навпаки, ринок праці дедалі більше цінує їх у поєднанні з аналітичним мисленням, технологічною грамотністю, креативністю й здатністю адаптуватися. Машина може знайти факт, зробити розрахунок чи написати чернетку, але людині все одно треба зрозуміти результат, помітити помилку й вирішити, що робити далі.

Можливо, головна помилка сьогодні — питати, чи нове покоління «знає менше». Важливіше інше: чи навчиться воно перетворювати безмежний доступ до інформації на знання, рішення й нові ідеї. Саме від цього залежатиме, чи стане нинішній освітній спад економічною втратою — чи лише сигналом, що ми досі вимірюємо майбутнє старими показниками.