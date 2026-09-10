Пальне в Україні продовжує дорожчати: актуальні ціни на АЗС

У четвер, 10 вересня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 59 коп. до 83,33 грн/л, на дизельне пальне — на 54 коп. до 93,76 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».