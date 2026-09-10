У четвер, 10 вересня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 59 коп. до 83,33 грн/л, на дизельне пальне — на 54 коп. до 93,76 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
10 вересня 2026, 18:38
Пальне в Україні продовжує дорожчати: актуальні ціни на АЗС
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Як змінилися ціни за добу
- Бензин марки А-95 (преміум) — 87,18 грн/л (здорожчав на 53 коп.);
- Бензин марки А-95 — 83,33 грн/л (здорожчав на 59 коп.);
- Бензин марки А-92 — 79,57 грн/л (здорожчав на 89 коп.);
- Дизпальне — 93,76 грн/л (здорожчало на 54 коп.).
- Середня ціна автогазу становить 43,44 грн/л, що на 3 коп. дорожче порівняно із попереднім днем.
Джерело: Мінфін
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