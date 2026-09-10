Рейтинг забудовників Львова та Львівської області за 2025 рік. Методика

Даний рейтинг сформовано за 2025 рік. На порталі «Мінфін» це вже третій рейтинг забудовників Львівщини . Рейтинги за 2023 та 2024 роки опубліковані за посиланнями.

Цьогоріч географія рейтингу розширилася. Якщо у 2023 та 2024 роках ми охоплювали Львів і найближче передмістя, то у 2025-му до рейтингу увійшли також міста Львівської області, віддалені від обласного центру на десятки кілометрів: Дрогобич, Трускавець, Самбір, Сокаль, Шептицький, Золочів, Яворів, Новояворівськ. Тому змінилася й назва — «Рейтинг забудовників Львова та Львівської області».

Ми розглянули, які забудовники довели будівництво до завершення і в яких житлових комплексах будинки отримали сертифікати або декларації про введення в експлуатацію.

Перший етап

«Мінфін» збирає офіційну інформацію про нові об'єкти житлової нерухомості, побудовані та здані в експлуатацію за звітний період.

Фактом, що підтверджує введення житлового будинку в експлуатацію, є отримання замовником будівництва сертифіката або декларації про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Орган, що видає дані документи — Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ).

Інформацію про видачу сертифіката ми беремо з бази даних Порталу єдиної державної електронної системи у сфері будівництва — Реєстру документів ЄДЕССБ.

Сертифікат або декларацію про готовність об'єкта можуть переглянути й інвестори, перейшовши за посиланням у рейтинговій таблиці.

Етап другий — перевірка учасників

В дозвільній документації не вказуються комерційні назви житлових об'єктів (тільки адреса), а в сертифікатах відсутні дані про всіх учасників будівельного процесу — забудовників, інвесторів, девелоперів. Тому, після збору первинної інформації про замовників та підрядників, редакція ідентифікує кожну компанію-забудовника за адресою об'єкта.

Інформацію беремо з відкритих джерел: пошуковиків, спеціалізованих порталів про нерухомість, офіційних сайтів забудовників.

«Мінфін» зібрав також відомості про замовника будівництва для кожного житлового комплексу. Це важливо. Адже зони відповідальності у замовника і забудовника різні, і покупцю слід розуміти, з ким і які питання при потребі доведеться вирішувати.

🔹 Цьогоріч ми пішли далі й додали до кожного об'єкта кінцевого бенефіціарного власника та код ЄДРПОУ замовника. Це відповідь на поширену ситуацію: майже кожен великий забудовник оформлює кожен свій проєкт на окрему юридичну особу. Формально Ж К буду є компанія, назви якої покупець ніколи не бачив у рекламі. Знання кінцевого бенефіціара дозволяє зрозуміти, хто насправді стоїть за об'єктом і чи пов'язаний він з іншими проєктами на ринку.

Якщо у представників забудовників є інформація про зданий будинок, що не врахований в рейтингу, вони можуть надіслати сертифікат або декларацію на нашу пошту realty@minfin.com.ua.

Третій етап — ранжування компаній

На основі зібраної інформації формується підсумковий рейтинг. У ньому більш високе місце займає учасник, який за звітний період здав найбільшу кількість квадратних метрів загальної площі квартир.

Якщо у декількох забудовників в активі однакова кількість квадратних метрів, підключається ще один показник — кількість зданих в експлуатацію квартир.

Якщо і ці показники співпадуть у кількох компаній, то вище місце займає той забудовник, який отримав більше сертифікатів про введення в експлуатацію будинків.

У 2025 році варто звернути увагу на ще два показники для повної оцінки:

кількість зданих будинків і секцій у 2025 році;

кількість споруджуваних будинків станом на III квартал 2026 року.

🔹 У таблиці рейтингу біля показника площі стоять позначки: 🔺 — забудовник наростив обсяги проти попереднього року, 🔻 — зменшив. Позначка відсутня, якщо компанія не була в рейтингу 2024 року і порівнювати немає з чим. Це дозволяє з одного погляду відрізнити стабільного гравця від того, хто здав рекордний обсяг разово.

У рейтинг включаються всі об'єкти, введені в експлуатацію за звітний період, — від малоповерхових будинків (2 і більше поверхів) до висотних житлових комплексів.

Обов'язковою умовою є наявність дозвільних документів: сертифіката чи декларації про введення в експлуатацію. Якщо його немає, будинок при складанні рейтингу не враховувався.

Ми враховували тільки нове будівництво, реконструкцію з новим будівництвом, а коригування не бралося до уваги.

Географія об'єктів

У 2025 році до рейтингу увійшли житлові комплекси, здані в експлуатацію у Львові, передмісті та містах Львівської області.

Місто Львів — найбільша концентрація ЖК: Шевченківський, Сихівський, Франківський, Залізничний, Личаківський райони.

Передмістя (до 20 км від центру Львова): Винники, Брюховичі, Пустомити, Сокільники, Горішній, Лисиничі, Малехів, Давидів, Зубра, Басівка, Ременів.

Міста та містечка Львівської області (понад 20 км): Дрогобич, Трускавець, Самбір, Ралівка, Сокаль, Шептицький, Золочів, Яворів, Новояворівськ.

🔹 Уперше ми додали до кожного ЖК відстань до центру Львова в кілометрах. Точка відліку — площа Ринок, координати 49.8397, 24.0297. Відстань розрахована по прямій, а не по дорозі, тому реальний маршрут автомобілем буде довшим — зазвичай на 20−40%.

Це дозволило запровадити прозорий поділ на три зони замість розмитого поняття «передмістя»:

Львів — до 6 км від центру;

передмістя — від 6 до 20 км;

Львівська область — понад 20 км.

Важливі застереження

«Мінфін» підкреслює, що кількість зданих в експлуатацію квадратних метрів, об'єктів або квартир не є абсолютним показником надійності того чи іншого забудовника, а лише одним з критеріїв, за яким можна оцінювати компанії, їх активність на ринку та доведення своїх проєктів до готовності.

Ми вважаємо, що рішення інвестувати в нерухомість читачі приймають не тільки на підставі рейтингу, а й виходячи з безлічі інших чинників, які дозволяють скласти більш повну думку про той чи інший об'єкт.

Рейтинг «Мінфіну» є незалежним і жодна компанія не може вплинути на своє місце в рейтинговій таблиці.

Нюанси рейтингу

Ми рахуємо не здані ЖК, а кількість зданих будинків.

Кожна черга може мати окремий сертифікат, навіть якщо комплекс ще не завершено.

І навпаки: кілька будинків можуть мати один сертифікат.

Не враховуються сертифікати на об'єкти, що не відносяться до житлової площі (паркінги, трансформаторні підстанції, дитсадки тощо).

🔹Частина забудовників здає не будинок цілком, а окремі секції. Складати секції з будинками некоректно — це різні одиниці. Тому в рейтингу вони показані окремо: у 2025 році здано 76 будинків і 17 секцій.

Інакше два забудовники з формально однаковою цифрою «3 зданих об'єкти» виглядають рівними, хоча один здав три будинки, а другий — три секції одного будинку.

Додаткові дані

У рейтингу також відображається:

район або місто, де розташований ЖК, та повна адреса;

відстань до центру Львова;

замовник будівництва, кінцевий бенефіціар та код ЄДРПОУ;

цільове призначення земельної ділянки;

терміни будівництва;

вартість квадратного метра та мінімальний бюджет на квартиру (станом на III квартал 2026 року);

орієнтовна вартість оренди у цьому ЖК або районі;

наявність іпотеки «єОселя»;

клас комфортності (заявлений девелопером);

тип опалення;

наявність резервного живлення;

поверховість;

наявність паркінгу та укриття;

мінімальна та максимальна площа квартир у продажу;

статус спеціального майнового права.

Спеціальне майнове право (СМП)

🔹 Це найважливіше нововведення рейтингу 2025 року.

Спеціальне майнове право — механізм, що дозволяє зареєструвати право інвестора на ще не збудовану квартиру в Державному реєстрі речових прав. Він захищає покупця від подвійного продажу та інших ризиків незавершеного будівництва.

Реєстрація СМП обов'язкова для об'єктів, дозвіл на будівництво яких видано після 10 жовтня 2022 року — з набуттям чинності Закону України № 2518-IX. Для об'єктів зі старішими дозволами забудовник має право працювати за попередньою схемою.

Важливе застереження, яке ми свідомо виносимо окремо: у колонці рейтингу зазначено, чи підпадає об'єкт під вимогу реєстрації СМП. Це не є підтвердженням того, що забудовник таку реєстрацію фактично здійснив. Перевірити факт реєстрації можна на Порталі ЄДЕССБ у розділі «Заяви про реєстрацію майнового права» за ідентифікатором об'єкта, який надає замовник будівництва.

Тип дозвільного документа

🔹 У рейтингу окремо позначено, за яким документом об'єкт введено в експлуатацію.

Сертифікат видає ДІАМ після перевірки відповідності збудованого об'єкта проєктній документації. Декларація — спрощена процедура: замовник самостійно засвідчує готовність об'єкта, а орган лише реєструє документ.

Обидва документи законні та дають однакові права. Різниця в тому, що при декларації зовнішній контроль мінімальний. У 2025 році 12 із 68 комплексів здані саме за декларацією.

Оренда

🔹 Для кожного ЖК ми навели орієнтовну вартість оренди однокімнатної квартири — у самому комплексі, якщо там є активні пропозиції, або в районі чи населеному пункті, якщо пропозицій у ЖК немає.

Джерело — активні оголошення на профільних майданчиках станом на III квартал 2026 року. Це не офіційна статистика, а зріз ринкових пропозицій, тому цифра орієнтовна.

Показник дає інвестору можливість самостійно оцінити орієнтовну окупність, не покладаючись на розрахунки забудовника.

Автономність житла

🔹 Тип опалення та наявність резервного живлення винесені в окремі колонки. У повномасштабну війну це не побутова деталь, а критерій, за яким покупці порівнюють об'єкти.

Позначка «невідомо» в колонці резервного живлення означає, що забудовник не розкриває цю інформацію у відкритих джерелах. Це не те саме, що «відсутнє».

Цільове призначення земельних ділянок

У рейтингу 2025 року використано такі коди та формулювання цільового призначення земельних ділянок:

02.03 — для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

02.10 — для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

02.07 — для іншої житлової забудови

02.01 — для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

03.02 — для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги

03.15 — для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

12.04 — для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

У документах також зустрічаються комбіновані записи, де на одній ділянці зазначено кілька цільових призначень — наприклад, житловий будинок разом із торгово-офісним комплексом або житло з дитсадком і паркінгом.

🔹 Ми додали коротке пояснення, чому цей показник взагалі є в таблиці. Код цільового призначення показує, для чого офіційно призначена земля під будинком. Коди 02.01, 03.15 чи 12.04 під багатоквартирним житлом означають, що ділянка формально має інше призначення, ніж фактична забудова. Це не робить об'єкт незаконним, але є підставою поставити забудовнику додаткові питання.

Карта об'єктів

Ми створили карту, на якій позначені всі житлові комплекси учасників рейтингу, що отримали сертифікати або декларації за 2025 рік.

Всю цю інформацію «Мінфін» отримав з доступних відкритих джерел.