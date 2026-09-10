Юлія Свириденко очолила KSE Business School

Юлія Свириденко стала президенткою KSE Business School. Про це повідомив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

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За його словами, KSE планує посилити розвиток бізнес-школи та зробити її інституцією світового рівня.

Що заявили в KSE

Милованов зазначив, що Україна потребує бізнес-школи світового рівня, а призначення Свириденко має стати важливим кроком у цьому напрямі.

«Ми разом з Юлією Свириденко зробимо прекрасні неймовірні речі», — написав він.

За словами Милованова, нині KSE вже є одним із провідних українських університетів за якістю вступників.

Які результати має KSE

Милованов повідомив, що KSE посідає перше місце за конкурсним балом вступників.

За його словами, кожен третій вступник має 200 балів з НМТ, а кожен одинадцятий є учасником або призером олімпіад.

Він також наголосив, що KSE вже сформувала середовище концентрації талантів і має один із найбільших та найвпливовіших дослідницьких інститутів у країні.

Фокус — на бізнес-школі

Після розвитку університету та дослідницького напряму KSE планує більше зосередитися на бізнес-освіті.

Милованов зазначив, що модель розвитку KSE полягає у залученні найкращих фахівців в Україні та наданні їм свободи працювати й створювати нові освітні продукти.

Можлива критика

Милованов також припустив, що призначення Свириденко може викликати критику з боку опонентів.

Серед можливих зауважень він назвав питання конфлікту інтересів, рівня оплати праці та відсутності академічного досвіду.

Водночас він заявив, що KSE фокусується на розвитку університету під час війни та залученні сильних людей до його команди.