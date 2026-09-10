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10 вересня 2026, 10:00

У щорічній премії Prostobank Awards 2026 переміг депозит від Ідея Банку «О.Депозит»

За результатами цьогорічної премії Prostobank Awards 2026 саме депозитний вклад «О. Депозит» від Ідея Банку визнаний найкращим для збереження коштів. Саме цей вклад набрав 93 балів зі 100 можливих та опинився на першій сходинці.

За результатами цьогорічної премії Prostobank Awards 2026 саме депозитний вклад «О.

Щорічна премія Prostobank Awards присуджується за найкращу практику надання та обслуговування банківських продуктів та сервісів на фінансовому ринку України. Як повідомили у Prostobank Consulting, відзнаку та визнання у номінації «Найкращий строковий депозит для населення» в 2026 році одержав депозитний продукт Ідея Банку «О.Депозит» — 93 балів з можливих 100.

Член Правління та директор з розвитку бізнесу Idea Bank Володимир Малий зауважив, що ключовий фактор успіху депозитної програми банку полягає у відповідності сучасним потребам вкладників.

«Максимальна ставка по звичайному депозиту становить 17,1%, простота і зручність дистанційного оформлення через O.Bank та можливість поповнення вкладу протягом 30 днів забезпечують „О.Депозиту“ беззаперечні конкурентні переваги на ринку. Втім, нам ще є чим порадувати клієнтів — з нагоди дня народження Ідея Банку ми підготували спеціальну пропозицію: депозит „Акційний“ із підвищеною ставкою до 17,37% річних. Це комплексне рішення для тих клієнтів, які очікують від депозитних продуктів високої дохідності, гнучких умов та максимальної простоти взаємодії з банком, адже скористатися перевагами обох продуктів можна повністю онлайн», — зазначив Володимир Малий.

Які умови розміщення коштів на новому популярному вкладі банку «Акційний»

  • Валюта: гривня;
  • Вклад можна оформити до 7 жовтня — онлайн в додатку O.Bank або у відділенні Ідея Банку;
  • Процентна ставка: від 16,77% до 17,37% річних;
  • Мінімальна сума: від 1 грн.;
  • Строк: 6, 9, 12, місяців;
  • Виплата відсотків — щомісяця або в кінці строку на вибір клієнта;
  • Надбавки до базової ставки, яка становить 16,77% річних, — від 0,10% до 0,60% залежно від суми вкладу;
  • Оформити депозит можна як у відділенні банку, так і дистанційно через мобільний застосунок O.Bank.

У дослідженні Prostobank Consulting, що є засновником премії Prostobank Awards, взяли участь найбільші роздрібні банки України. Для визначення переможців у розрахунковій моделі враховувалися такі параметри депозитів, як процентна ставка, джерело капіталу банку, можливість відкриття рахунку та керування депозитом онлайн, мінімальна сума вкладу та періодичність нарахування відсотків.

Більше про «О.Депозит»:

  • Вклад у гривні
  • Максимальна ставка: до 17,10% річних (з урахуванням надбавок).
  • Базові процентні ставки (залежно від строку та виплати відсотків):
  • 6 місяців: 16,30% (щомісячно) / 16,45% (в кінці терміну)
  • 9 місяців: 16,45% (щомісячно) / 16,60% (в кінці терміну)
  • 12 місяців: 16,60% (щомісячно) / 16,80% (в кінці терміну)
  • Надбавки до базової ставки (для термінів 6, 9 та 12 міс.):
  • +0,10%- при сумі вкладу від 200 000 до 499 999 грн
  • +0,20%- при сумі вкладу від 500 000 до 1 999 999 грн
  • +0,30%- при сумі вкладу від 2 000 000 грн
  • Додаткові умови:
  • Зручне та просте дистанційне оформлення через мобільний додаток (або у відділенні банку).
  • Можливість поповнення вкладу протягом перших 30 днів (в залежновсті від терміну відкриття).
  • Мінімальна сума вкладу: 1.00 грн.

Нагадаємо, Ідея Банк — надійний та динамічний український банк — демонструє стабільне зростання депозитного портфеля. Обсяг коштів фізичних осіб у гривні з початку 2026 року збільшився на 23,5% до 5,722 млрд. грн., тоді як загальний обсяг коштів клієнтів банку зріс за 6 місяців 2026 року на 28,4% до 9,564 млрд. грн. Чистий прибуток Ідея Банку за 6 місяців 2026 року склав 229,83 млн.грн., протягом квітня-червня банк збільшив прибуток майже на 176%.

Банківська ліцензія НБУ Nº96 від 04.11.2011 р. Внесено до Державного реєстру банків за Nº46

Джерело: Ідея Банк
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