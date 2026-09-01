Після закриття міжбанку у вівторок, 1 вересня, курс долара підскочив на 19 копійок у купівлі та на 18 копійок продажу, євро додало 20 копійок у купівлі та 19 копійок у продажу.
1 вересня 2026, 17:49
Міжбанк 1 вересня закрився різким зростанням долара та євро
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Валютний ринок
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Відкриття 1 вересня
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Закриття 1 вересня
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Зміни
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44,31/44,35
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44,50/44,53
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19/18
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51,42/51,46
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51,62/51,65
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20/19
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,31−44,79 грн. Євро купують за 51,37 грн, а продають за 51,99 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,72−44,80, євро — 51,80−51,93 грн.
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Джерело: Мінфін
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