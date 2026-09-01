ЄС посилить контроль за ChatGPT, Reddit та Roblox: в чому причина

Єврокомісія надала ChatGPT статус «дуже великої онлайн-пошукової системи», а Reddit і Roblox — «дуже великих онлайн-платформ» відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги (DSA). Відтепер на ці сервіси поширюватимуться найсуворіші вимоги щодо цифрової безпеки. Про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії.

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В чому причина

Підставою для такого рішення стало те, що кількість середньомісячних користувачів цих сервісів у ЄС перевищила 45 млн. Компанії матимуть чотири місяці — до кінця грудня 2026 року — щоб привести свою діяльність у відповідність до додаткових вимог DSA.

Зокрема, вони повинні оцінювати та мінімізувати системні ризики, пов’язані з роботою сервісів і алгоритмів. Йдеться, зокрема, про поширення незаконного контенту, ризики для неповнолітніх, фізичного та психічного здоров’я користувачів, захист фундаментальних прав, виборчі процеси й громадську безпеку.

Новий статус також дає Єврокомісії право проводити розслідування щодо роботи функцій цих сервісів і пов’язаних із ними систем.

У Брюсселі пояснили, що ChatGPT віднесли до категорії пошукових систем через його гібридний характер і здатність відповідати на запити користувачів, зокрема за допомогою пошуку інформації в інтернеті. Reddit і Roblox отримали статус онлайн-платформ, оскільки дозволяють користувачам поширювати контент, створений третіми особами.

Контроль за дотриманням нових правил Єврокомісія здійснюватиме разом із національними регуляторами.

За ChatGPT і Reddit відповідатиме ірландський Coimisiún na Meán, а за Roblox — нідерландське Управління у справах споживачів і ринків (ACM).