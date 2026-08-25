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25 серпня 2026, 19:36

Жодних законопроєктів чи обговорень: у Раді прокоментували мобілізацію жінок

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив, що мобілізація жінок в Україні не проводиться, не готується і не розглядається. Про це йдеться вофіційній заяві комітету.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив, що мобілізація жінок в Україні не проводиться, не готується і не розглядається.

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У комітеті наголосили, що немає жодних законодавчих ініціатив, зареєстрованих законопроєктів або внутрішніх обговорень щодо мобілізації жінок.

Жінки долучаються до Сил оборони України виключно на добровільних засадах, зазначили в парламенті.

У комітеті зазначили, що публічні заяви окремих спікерів на цю тему не відображають реальної законодавчої роботи та позиції профільного комітету.

Українців закликали перевіряти інформацію в офіційних джерелах і не піддаватися маніпуляціям.

Що передувало

В Україні зареєстрували три електронних документи, автори яких пропонують змінити правила військового обліку та мобілізації жінок. Ініціативи передбачають різні підходи: від поширення військового обов’язку на працездатних жінок без дітей до встановлення однакових правил для чоловіків і жінок.

Які правила пропонували змінити

Перший документ пропонує поширити військовий обов’язок на працездатних жінок, які не мають дітей. Водночас її автор пропонує зберегти передбачені законом гарантії для жінок із дітьми, а також винятки для тих, хто має медичні чи інші законні підстави для відстрочки.

Друга ініціатива має ширший характер. У ній пропонують встановити для чоловіків і жінок однакові основні правила військового обліку, придатності та мобілізаційного призову.

Згідно із запропонованим підходом, під час призову треба враховувати:

  • вік;

  • стан здоров’я;

  • військово-облікову спеціальність;

  • потреби ЗСУ та інших військових формувань;

  • законні підстави для відстрочки.

Третя петиція передбачає обов’язковий військовий облік жінок відповідного віку та можливість їхнього призову під час мобілізації на рівних засадах із чоловіками. Автор також пропонує запровадити для жінок військову підготовку та навчання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

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0
BigBend
BigBend
25 серпня 2026, 20:40
#
Дуже смішний анекдот, от, почитайте:

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
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0
Andrii Angel
Andrii Angel
25 серпня 2026, 21:00
#
Польша и Германия активно готовятся к войне. Если/когда в Украине будет второй фронт, то на забой погонят гоев всех.
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0
BigBend
BigBend
25 серпня 2026, 21:43
#
Другий фронт з ким, з Білорусією і їх армією в 50 тис.? Смішно.
Нікуди тебе не погонять, не переживай.
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0
Andrii Angel
Andrii Angel
25 серпня 2026, 21:55
#
Вот интересное:
«В середине ноября 2021-го Киев посетил тогдашний министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он проинформировал президента Зеленского, что Лондон считает российское вторжение неизбежным, и призвал начать подготовку страны к войне.»
https://nv.ua/world/geopolitics/vtorzhenie-v-ukrainu-zelenskiy-ne-veril-preduprezhdeniyam-britanskoy-i-amerikanskoy-razvedki-50585651.html

В случае с нападением на Украину любого участника НАТО такого предупреждения от другого участника НАТО уже не будет, ибо они союзники друг другу.
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0
Andrii Angel
Andrii Angel
25 серпня 2026, 22:00
#
«Нікуди тебе не погонять, не переживай» — бусифицируют мгновенно сразу как только выйду из подъезда хотя бы для выноса мусора кухонного. Я жив до сегодня только потому что из квартиры не выхожу.
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0
TAN72
TAN72
25 серпня 2026, 22:06
#
Дыма без огня не бывает
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