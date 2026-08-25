Жодних законопроєктів чи обговорень: у Раді прокоментували мобілізацію жінок

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив, що мобілізація жінок в Україні не проводиться, не готується і не розглядається. Про це йдеться в офіційній заяві комітету .

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У комітеті наголосили, що немає жодних законодавчих ініціатив, зареєстрованих законопроєктів або внутрішніх обговорень щодо мобілізації жінок.

Жінки долучаються до Сил оборони України виключно на добровільних засадах, зазначили в парламенті.

У комітеті зазначили, що публічні заяви окремих спікерів на цю тему не відображають реальної законодавчої роботи та позиції профільного комітету.

Українців закликали перевіряти інформацію в офіційних джерелах і не піддаватися маніпуляціям.

Що передувало

В Україні зареєстрували три електронних документи, автори яких пропонують змінити правила військового обліку та мобілізації жінок. Ініціативи передбачають різні підходи: від поширення військового обов’язку на працездатних жінок без дітей до встановлення однакових правил для чоловіків і жінок.

Які правила пропонували змінити

Перший документ пропонує поширити військовий обов’язок на працездатних жінок, які не мають дітей. Водночас її автор пропонує зберегти передбачені законом гарантії для жінок із дітьми, а також винятки для тих, хто має медичні чи інші законні підстави для відстрочки.

Друга ініціатива має ширший характер. У ній пропонують встановити для чоловіків і жінок однакові основні правила військового обліку, придатності та мобілізаційного призову.

Згідно із запропонованим підходом, під час призову треба враховувати:

вік;

стан здоров’я;

військово-облікову спеціальність;

потреби ЗСУ та інших військових формувань;

законні підстави для відстрочки.

Третя петиція передбачає обов’язковий військовий облік жінок відповідного віку та можливість їхнього призову під час мобілізації на рівних засадах із чоловіками. Автор також пропонує запровадити для жінок військову підготовку та навчання.