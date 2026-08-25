Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив, що мобілізація жінок в Україні не проводиться, не готується і не розглядається. Про це йдеться вофіційній заяві комітету.
Жодних законопроєктів чи обговорень: у Раді прокоментували мобілізацію жінок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини
У комітеті наголосили, що немає жодних законодавчих ініціатив, зареєстрованих законопроєктів або внутрішніх обговорень щодо мобілізації жінок.
Жінки долучаються до Сил оборони України виключно на добровільних засадах, зазначили в парламенті.
У комітеті зазначили, що публічні заяви окремих спікерів на цю тему не відображають реальної законодавчої роботи та позиції профільного комітету.
Українців закликали перевіряти інформацію в офіційних джерелах і не піддаватися маніпуляціям.
Що передувало
В Україні зареєстрували три електронних документи, автори яких пропонують змінити правила військового обліку та мобілізації жінок. Ініціативи передбачають різні підходи: від поширення військового обов’язку на працездатних жінок без дітей до встановлення однакових правил для чоловіків і жінок.
Які правила пропонували змінити
Перший документ пропонує поширити військовий обов’язок на працездатних жінок, які не мають дітей. Водночас її автор пропонує зберегти передбачені законом гарантії для жінок із дітьми, а також винятки для тих, хто має медичні чи інші законні підстави для відстрочки.
Друга ініціатива має ширший характер. У ній пропонують встановити для чоловіків і жінок однакові основні правила військового обліку, придатності та мобілізаційного призову.
Згідно із запропонованим підходом, під час призову треба враховувати:
-
вік;
-
стан здоров’я;
-
військово-облікову спеціальність;
-
потреби ЗСУ та інших військових формувань;
-
законні підстави для відстрочки.
Третя петиція передбачає обов’язковий військовий облік жінок відповідного віку та можливість їхнього призову під час мобілізації на рівних засадах із чоловіками. Автор також пропонує запровадити для жінок військову підготовку та навчання.
Коментарі - 6
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
Нікуди тебе не погонять, не переживай.
«В середине ноября 2021-го Киев посетил тогдашний министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он проинформировал президента Зеленского, что Лондон считает российское вторжение неизбежным, и призвал начать подготовку страны к войне.»
https://nv.ua/world/geopolitics/vtorzhenie-v-ukrainu-zelenskiy-ne-veril-preduprezhdeniyam-britanskoy-i-amerikanskoy-razvedki-50585651.html
В случае с нападением на Украину любого участника НАТО такого предупреждения от другого участника НАТО уже не будет, ибо они союзники друг другу.