Бензин, дизель і автогаз: як змінилися ціни на пальне 25 серпня

У вівторок, 25 серпня, середня ціна на бензин марки А-95 зафіксувалася на рівні 80,02 грн/л, на дизельне пальне — на рівні 91,97 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

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Як змінилися ціни за добу

Бензин марки А-95 (преміум) — 83,64 грн/л (подорожчав на 55 коп.);

Бензин марки А-95 — 80,02 грн/л (впав на 3 копійки);

Бензин марки А-92 — 76,95 грн/л;

Дизпальне — 91,97 грн/л (подорожчав на 7 коп.)

Середня ціна автогазу становить 43,73 грн/л.

Які ціни на найбільших АЗС?

Найнижча з наведених мереж ціна бензину А-95 — на АЗС «Авантаж», де літр коштує 76,95 грн. Найдорожче його продають на Motto — за 83,40 грн/л та на заправках Grand Pertrol — за 82,99 грн/л.