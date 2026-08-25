Швейцарія визначила, які компанії несуть найбільші ризики відмивання коштів

Швейцарія оновила національну оцінку ризиків, пов'язаних із юридичними особами та трастами. Один із головних висновків: ризик залежить не стільки від юридичної форми компанії, скільки від того, чи веде вона реальну господарську діяльність. Про це пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Найбільш ризикові компанії

За її словами, найбільш ризиковими вважаються доміциліарні компанії — структури без реальної господарської діяльності, створені переважно для володіння та управління активами, особливо якщо вони входять до складних транскордонних структур.

Іноземні юридичні особи також виявилися помітно ризиковішими за швейцарські: їхній індекс ризику становить 2,5 бала з 5 проти 1,6. Підкуп посадових осіб згадувався у 26,1% повідомлень щодо іноземних структур проти 5,8% щодо швейцарських, тяжкі податкові злочини — у 11,3% проти 3,5%.

Проблемною зоною залишаються й трасти: у 40,3% повідомлень щодо них фінансова розвідка взагалі не змогла визначити предикатний злочин, що саме по собі розглядається як ознака непрозорості.

Швейцарія вже запроваджує реєстр бенефіціарних власників і поширює вимоги у сфері протидії відмиванню коштів на частину послуг юристів, нотаріусів та фідуціаріїв. Але прогалини залишаються. Наприклад, надання адреси для реєстрації компанії без її реальної присутності досі не охоплюється цими вимогами.