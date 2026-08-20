У цей стартап інвестували понад $120 млн, серед інвесторів були фонди Кремнієвої долини, пов'язані з Google та Amazon.
20 серпня 2026, 16:34
Провал на $120 млн! Як один експеримент знищив стартап Juicero (відео)
Компанія створила технологічний соковитискач за сотні доларів, який працював через Wi-Fi, сканував QR-коди та вимагав купувати спеціальні пакети із соком. Здавалося б, перед нами черговий успішний технологічний стартап. Але у 2017 році журналісти провели дуже простий експеримент, після якого компанія припинила роботу.
Як стартап із величезними інвестиціями міг створити продукт, який виявився непотрібним споживачам? Чому досвідчені інвестори повірили в цю бізнес-модель? І який урок ця історія дає підприємцям та інвесторам?
У цьому відео ви дізнаєтесь:
- як виникла ідея Juicero та чому інвестори повірили у стартап
- чому соковитискач коштував сотні доларів
- чому в компанію вклали понад $120 млн
- що змінилося після приходу колишнього керівника Coca-Cola
- як один експеримент із пакетом соку став вірусним
- чому Juicero не вдалося залучити нове фінансування
- який головний урок ця історія дає інвесторам та підприємцям
Джерело: Мінфін
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