Провал на $120 млн! Як один експеримент знищив стартап Juicero (відео)

У цей стартап інвестували понад $120 млн, серед інвесторів були фонди Кремнієвої долини, пов'язані з Google та Amazon.

Компанія створила технологічний соковитискач за сотні доларів, який працював через Wi-Fi, сканував QR-коди та вимагав купувати спеціальні пакети із соком. Здавалося б, перед нами черговий успішний технологічний стартап. Але у 2017 році журналісти провели дуже простий експеримент, після якого компанія припинила роботу.

Як стартап із величезними інвестиціями міг створити продукт, який виявився непотрібним споживачам? Чому досвідчені інвестори повірили в цю бізнес-модель? І який урок ця історія дає підприємцям та інвесторам?

У цьому відео ви дізнаєтесь: