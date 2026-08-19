Хто наповнює бюджет України: ДПС назвала головних платників податків

Переробна промисловість, торгівля, державне управління та оборона залишаються лідерами зі сплати податків. Про це розповіла очільниця Державної податкової служби України Леся Карнаух.

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Сплата до бюджету

«За 7 місяців цього року найбільшу частку в сплаті до Зведеного бюджету забезпечила переробна промисловість — 17,8 %. Майже кожна 6 гривня податків — внесок тих підприємств, які піддаються постійним атакам», — наголосила вона.

16,2 % — забезпечили підприємства сфери оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

12,1 % — державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування.

10,3 % — фінансова та страхова діяльність.

Дуже важлива і динаміка зростання сплати податків порівняно з минулим роком.

Переробна промисловість збільшила сплату на 38 млрд грн (+18,5 %).

У сфері державного управління й оборони та обов’язкового соціального страхування сплата зросла на 24,7 млрд грн (+17,5 %).

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Підприємства оптової та роздрібної торгівлі сплатили на 24,3 млрд грн більше (+12,2 %).

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — на 23,9 млрд грн більше (+33,3 %).

«російський ворог навмисно методично б'є по українському бізнесу. Кожна атака — свідомий план з послаблення економіки. Бо бізнес — це економічна стійкість країни. Він попри надскладні умови робить все, щоб працювати, зберегти робочі місця та сплачувати податки. І наше завдання допомагати працювати тим, хто продовжує працювати попри всі виклики. Бо це кошти на нашу безпеку та оборону, соціальні виплати», — додала очільниця ДПС.