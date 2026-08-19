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19 серпня 2026, 8:46

Хто наповнює бюджет України: ДПС назвала головних платників податків

Переробна промисловість, торгівля, державне управління та оборона залишаються лідерами зі сплати податків. Про це розповіла очільниця Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Переробна промисловість, торгівля, державне управління та оборона залишаються лідерами зі сплати податків.

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Сплата до бюджету

«За 7 місяців цього року найбільшу частку в сплаті до Зведеного бюджету забезпечила переробна промисловість — 17,8 %. Майже кожна 6 гривня податків — внесок тих підприємств, які піддаються постійним атакам», — наголосила вона.

  • 16,2 % — забезпечили підприємства сфери оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.
  • 12,1 % — державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування.
  • 10,3 % — фінансова та страхова діяльність.

Дуже важлива і динаміка зростання сплати податків порівняно з минулим роком.

Переробна промисловість збільшила сплату на 38 млрд грн (+18,5 %).

У сфері державного управління й оборони та обов’язкового соціального страхування сплата зросла на 24,7 млрд грн (+17,5 %).

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Підприємства оптової та роздрібної торгівлі сплатили на 24,3 млрд грн більше (+12,2 %).

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — на 23,9 млрд грн більше (+33,3 %).

«російський ворог навмисно методично б'є по українському бізнесу. Кожна атака — свідомий план з послаблення економіки. Бо бізнес — це економічна стійкість країни. Він попри надскладні умови робить все, щоб працювати, зберегти робочі місця та сплачувати податки. І наше завдання допомагати працювати тим, хто продовжує працювати попри всі виклики. Бо це кошти на нашу безпеку та оборону, соціальні виплати», — додала очільниця ДПС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+30
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
19 серпня 2026, 9:32
#
«державне управління»

ух молодці, трудяться, генерують додану вартість та приток валюти у скрутний час
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