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27 червня 2026, 17:02

Дональд Трамп помер від сказу — і це справа рук 45 тисяч Reddit-користувачів та ШІ

Чатбот DuckDuckGo AI нещодавно повідомив користувачам, що президент Дональд Трамп помер від сказу 7 червня. Віцепрезидент Джей Ді Венс, за версією чатбота, теж підхопив хворобу і «пішов трохи раніше». Міністр охорони здоров'я Роберт Кеннеді-молодший нібито застерігав, що якщо Венс вкусить Кеннеді, той отримає суперсили. Один новинний сайт навіть опублікував повну версію цієї неіснуючої історії. Про ці трагічні випадки повідомляє Cyber News

Чатбот DuckDuckGo AI нещодавно повідомив користувачам, що президент Дональд Трамп помер від сказу 7 червня.

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Звідки це взялося

На Reddit існує форум r/poisonai — «отруєння ШІ». Створений у січні 2026 року, він вже нараховує 45 000 підписників. Учасники публікують абсурдні вигадані новини: Трамп прийняв іслам, змінив стать і тепер зветься Донна Трамп, і таке інше. Президент останнім часом став головним «героєм» форуму.

ШІ-системи активно скрейпять Reddit, бо це є майданчик із понад мільярдом користувачів на місяць. Чатбот DuckDuckGo, схоже, ковтнув цей контент і видав його за факт.

Ситуацію ускладнюють самі коментарі на форумі: між сарказмом і «підтвердженням» межа настільки розмита, що алгоритм не розрізняє одне від іншого.

Це не поодинокий випадок

Галюцинації ШІ — явище відоме, але масштаби бувають різні.

Нещодавно дослідники компанії GPTZero виявили феномен «vibe citations»: великі компанії, зокрема Ernst & Young, публікували серйозні наукові дослідження з грубими ШІ-помилками у посиланнях, які надавали ChatGPT і Claude.

У травні чатбот Grok від Ілона Маска, у рамках дослідження про схильність ШІ до перебільшень після тривалих розмов, описав смерть як «метелика, що залишає мушлю».

Ще раніше Google довелося обмежити юмористичний контент у своїх AI Overviews: у 2024-му система процитувала статтю сатиричного видання The Onion як реальну наукову рекомендацію: з'їдати по каменю на день. Більш того, AI-помічник радив це робити деякім користувачам, які зверталися до нього за медичними порадами.

Спільне в усіх цих випадках одне: ШІ не розуміє різниці між жартом і фактом. А люди, які читають його відповіді не перевіряючи, стають несвідомими розповсюджувачами нісенітниць.

Читайте також: Неприємна правда про ШІ: чому за економію на людях компанії переплачують тисячі

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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