Чатбот DuckDuckGo AI нещодавно повідомив користувачам, що президент Дональд Трамп помер від сказу 7 червня. Віцепрезидент Джей Ді Венс, за версією чатбота, теж підхопив хворобу і «пішов трохи раніше». Міністр охорони здоров'я Роберт Кеннеді-молодший нібито застерігав, що якщо Венс вкусить Кеннеді, той отримає суперсили. Один новинний сайт навіть опублікував повну версію цієї неіснуючої історії. Про ці трагічні випадки повідомляє Cyber News

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Звідки це взялося

На Reddit існує форум r/poisonai — «отруєння ШІ». Створений у січні 2026 року, він вже нараховує 45 000 підписників. Учасники публікують абсурдні вигадані новини: Трамп прийняв іслам, змінив стать і тепер зветься Донна Трамп, і таке інше. Президент останнім часом став головним «героєм» форуму.

ШІ-системи активно скрейпять Reddit, бо це є майданчик із понад мільярдом користувачів на місяць. Чатбот DuckDuckGo, схоже, ковтнув цей контент і видав його за факт.

Ситуацію ускладнюють самі коментарі на форумі: між сарказмом і «підтвердженням» межа настільки розмита, що алгоритм не розрізняє одне від іншого.

Це не поодинокий випадок

Галюцинації ШІ — явище відоме, але масштаби бувають різні.

Нещодавно дослідники компанії GPTZero виявили феномен «vibe citations»: великі компанії, зокрема Ernst & Young, публікували серйозні наукові дослідження з грубими ШІ-помилками у посиланнях, які надавали ChatGPT і Claude.

У травні чатбот Grok від Ілона Маска, у рамках дослідження про схильність ШІ до перебільшень після тривалих розмов, описав смерть як «метелика, що залишає мушлю».

Ще раніше Google довелося обмежити юмористичний контент у своїх AI Overviews: у 2024-му система процитувала статтю сатиричного видання The Onion як реальну наукову рекомендацію: з'їдати по каменю на день. Більш того, AI-помічник радив це робити деякім користувачам, які зверталися до нього за медичними порадами.

Спільне в усіх цих випадках одне: ШІ не розуміє різниці між жартом і фактом. А люди, які читають його відповіді не перевіряючи, стають несвідомими розповсюджувачами нісенітниць.

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