Ощадбанк спрямував до держбюджету 4,8 млрд грн дивідендів

Ощадбанк перерахував до державного бюджету України 4,8 млрд грн дивідендів за результатами діяльності у 2025 році. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, затвердивши норматив відрахування для банку на рівні 30% його чистого прибутку, йдеться у повідомленні банку.

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Історичний рекорд

За підсумками 2025 року Ощадбанк продемонстрував історичний рекорд, отримавши 16,0 млрд грн чистого прибутку, що більш ніж удвічі перевищує фінансовий результат попереднього 2024 року.

Загалом у першому півріччі 2026 року Ощадбанк спрямував до державної скарбниці 10,5 млрд грн: ця сума крім виплати дивідендів в обсязі 4,8 млрд грн включає також інші податки і збори, що сплачені до державного бюджету.

Станом на 30 червня 2026 року активи Ощадбанку становлять 494,7 млрд грн, кредитний портфель 136,8 млрд грн, а загальний обсяг коштів клієнтів сягнув 426 млрд грн, з яких 247,6 млрд грн припадає на кошти фізичних осіб.

За підсумками першого півріччя 2026 року операційний дохід банку сягнув 20,6 млрд грн, операційний прибуток становить 8,4 млрд грн, а чистий прибуток зафіксовано на рівні 3,4 млрд грн.