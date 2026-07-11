На Львівщині запустили нову вітрову електростанцію потужністю 39,6 МВт

Сокальська вітрова електростанція групи компаній «Еко-Оптіма» підключилася до енергомережі України. Об'єкт розташований на Львівщині і складається із семи турбін виробництва німецької Nordex Group. Реалізація електроенергії розпочалася 4 липня. Про це повідомив сайт Delo.ua .

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ключові параметри станції:

встановлена потужність — 39,6 МВт

очікуване річне вироблення — 122 млн кВт-год електроенергії

сім турбін Nordex, встановлених у вересні 2025 року

вартість будівництва — 40 млн євро

фінансування надав Ощадбанк

Будівництво тривало менше ніж півтора року: стартувало у січні 2025-го, і вже в травні 2026 року «Еко-Оптіма» отримала від НКРЕКП ліцензію на виробництво електроенергії. Генеральним підрядником виступало ТОВ «Нордік-Буд» зі складу групи «Західнадрасервіс».

Запуск Сокальської ВЕС значно наростить відновлювану генерацію в України. В умовах постійних атак Росії на енергетичну інфраструктуру децентрализована генерація, зокрема вітрова, набуває особливого стратегічного значення: такі об'єкти складніше знищити одним ударом і простіше відновити, ніж класичні теплові чи гідроелектростанції.

Хто стоїть за проєктом

«Еко-Оптіма» належить Зіновію Козицькому — одному з найбагатших бізнесменів Львівщини. За оцінкою Forbes 2021 року, його статки становили 95 млн доларів. Основний бізнес зосереджений в енергетиці, як відновлюваній, так і традиційній. Козицькому також належать «Західнадрасервіс», що займається видобутком нафти і газу на заході України, та «Енергопарк „Яворів“».

Зіновій Козицький є батьком Максима Козицького, чинного голови Львівської обласної військової адміністрації. До призначення на цю посаду Максим Козицький працював у сімейному енерго-бізнесі.

Читайте також: СЕС із «Південним»: від економії до масштабування бізнесу



