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11 липня 2026, 16:45

На Львівщині запустили нову вітрову електростанцію потужністю 39,6 МВт

Сокальська вітрова електростанція групи компаній «Еко-Оптіма» підключилася до енергомережі України. Об'єкт розташований на Львівщині і складається із семи турбін виробництва німецької Nordex Group. Реалізація електроенергії розпочалася 4 липня. Про це повідомив сайт Delo.ua.

Сокальська вітрова електростанція групи компаній «Еко-Оптіма» підключилася до енергомережі України.

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Ключові параметри станції:

  • встановлена потужність — 39,6 МВт

  • очікуване річне вироблення — 122 млн кВт-год електроенергії

  • сім турбін Nordex, встановлених у вересні 2025 року

  • вартість будівництва — 40 млн євро

  • фінансування надав Ощадбанк

Будівництво тривало менше ніж півтора року: стартувало у січні 2025-го, і вже в травні 2026 року «Еко-Оптіма» отримала від НКРЕКП ліцензію на виробництво електроенергії. Генеральним підрядником виступало ТОВ «Нордік-Буд» зі складу групи «Західнадрасервіс».

Запуск Сокальської ВЕС значно наростить відновлювану генерацію в України. В умовах постійних атак Росії на енергетичну інфраструктуру децентрализована генерація, зокрема вітрова, набуває особливого стратегічного значення: такі об'єкти складніше знищити одним ударом і простіше відновити, ніж класичні теплові чи гідроелектростанції.

Хто стоїть за проєктом

«Еко-Оптіма» належить Зіновію Козицькому — одному з найбагатших бізнесменів Львівщини. За оцінкою Forbes 2021 року, його статки становили 95 млн доларів. Основний бізнес зосереджений в енергетиці, як відновлюваній, так і традиційній. Козицькому також належать «Західнадрасервіс», що займається видобутком нафти і газу на заході України, та «Енергопарк „Яворів“».

Зіновій Козицький є батьком Максима Козицького, чинного голови Львівської обласної військової адміністрації. До призначення на цю посаду Максим Козицький працював у сімейному енерго-бізнесі.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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