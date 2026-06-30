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30 червня 2026, 15:52

Попередження про шахрайські схеми з виплатами від Червоного Хреста

В українському сегменті Telegram знову активізувалися зловмисники, які поширюють неправдиву інформацію про нібито грошову допомогу від Українського Червоного Хреста. Організація офіційно повідомила, що це є цілковитою фальсифікацією.

В українському сегменті Telegram знову активізувалися зловмисники, які поширюють неправдиву інформацію про нібито грошову допомогу від Українського Червоного Хреста.

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У повідомленнях йдеться про можливість отримання одноразової виплати у розмірі 9 600 гривень. Шахраї використовують класичну схему: користувачів закликають перейти за посиланням та зареєструватися на сторонніх ресурсах, обіцяючи швидке зарахування коштів на банківську картку.

Український Червоний Хрест не оголошував програм допомоги на таких умовах і не проводить реєстрацію громадян через сумнівні сайти чи канали у месенджерах. Вся верифікована інформація про діючі програми підтримки з’являється виключно на офіційному сайті організації та на її сторінках у верифікованих соціальних мережах. Поширення таких повідомлень спрямоване на виманювання конфіденційних даних у довірливих українців.

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Ознаки фішингу та правила безпеки

Для запобігання крадіжці персональних даних необхідно дотримуватися базових правил цифрової гігієни та навчитися розпізнавати спроби соціальної інженерії. Шахраї часто створюють ілюзію терміновості, щоб змусити людину діяти швидко, не перевіряючи інформацію.

Ось базовий перелік дій для захисту ваших фінансів:

  • Ігноруйте посилання, що ведуть на невідомі ресурси, які імітують вигляд державних установ чи благодійних фондів.

  • Уникайте введення номерів банківських карток, паролів, CVV-кодів або кодів із SMS-повідомлень на сторонніх сайтах.

  • Перевіряйте будь-яку інформацію про виплати на офіційних ресурсах установ, від імені яких нібито діють автори повідомлень.

  • Використовуйте лише офіційні канали зв’язку для уточнення даних.

Якщо ви помітили підозрілий контент, негайно сповістіть організацію на офіційну скриньку redcross@ethics.email або зателефонуйте на гарячу лінію 0 800 357 100.

Свідоме ставлення до інформації дозволяє мінімізувати ризики та захистити близьких від фінансових втрат. Не поширюйте повідомлення без перевірки, адже ваша уважність зупиняє роботу злочинців та рятує інших користувачів від пастки.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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