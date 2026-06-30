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30 червня 2026, 10:40

Китай встановив світовий рекорд швидкості інтернету без жодного підсилювача сигналу

Китайська компанія YOFC спільно з China Telecom продемонструвала нову технологію передачі даних через порожнисте оптоволокно і встановила новий світовий рекорд. На дистанції 206,5 км без жодного підсилення сигналу вдалося досягти сукупної пропускної здатності 51,3 Тбіт/с. Для розуміння масштабу: на такій швидкості за секунду можна завантажити 64 000 відео в форматі Full HD. Про це повідомляє видання Join Tom’s Hardware today

Китайська компанія YOFC спільно з China Telecom продемонструвала нову технологію передачі даних через порожнисте оптоволокно і встановила новий світовий рекорд.

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Що таке порожнисте оптоволокно і як це працює

Звичайний оптоволоконний кабель передає світло через суцільне скляне ядро. Порожнисте оптоволокно (hollow-core fiber, HCF) натомість пропускає світло через канал, заповнений повітрям.

Це дає кілька переваг:

  • сигнал рухається повітрям приблизно у 1,5 раза швидше, ніж склом бо має меншу затримку;
  • повітряне ядро не приводить до спотворень і розсіювання, властивих звичайному склу;
  • технологія забезпечує на 31% нижчу затримку і на 47% вищу швидкість передачі порівняно зі звичайним кабелем

Головна проблема HCF досі полягала у втратах сигналу: повітряне ядро гірше утримує сигнал на великих відстанях, ніж скляне. Саме тому досягнення дистанції понад 200 км без підсилення сигналу — справжній прорив.

Для порівняння: China Telecom раніше демонструвала швидкість 1,2 Тбіт/с на одну довжину хвилі, але лише на дистанції 20 км.

Як цього вдалося досягнути

Команда використала два нововведення.

Перше — система оптимізації, яка адаптує швидкість передачі та потужність окремо для кожного каналу довжини хвилі, замість того щоб «гнати» всі канали з однаковою швидкістю та потужністю.

Друге — підсилювачі сигналу на основі ербію (erbium-doped fiber amplifiers), які підтримують стабільність сигналу без додаткових віддалених бустерів, зазвичай потрібних для подібних дистанцій.

Дослідження проводилося в межах Національної ключової лабораторії передових технологій виробництва оптоволокна. Якщо технологія масштабується, вона стане основою для нового покоління мереж дата-центрів і глобальних каналів передачі даних.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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