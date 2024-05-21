Шпионаж под водой: США заподозрили Китай в краже данных через морские интернет-кабели

Высокопоставленные чиновники США предупреждают американские телекоммуникационные компании о потенциальных угрозах со стороны китайских судов, занимающихся ремонтом подводных интернет-кабелей в Тихом океане. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Речь идет о китайской госкомпании SB Submarine Systems, корабли которой периодически «исчезают» из радиолокационного наблюдения на длительное время вблизи стратегически важных подводных сетевых кабелей.

По мнению американских властей, такое странное исчезновение может указывать на попытки тайно получить доступ к оптоволоконным линиям, по которым идет основной поток международного интернет-трафика, в том числе конфиденциального трафика правительства США.

По данным The Wall Street Journal, такие суда как Fu Hai, Fu Tai и Bold Maverick, периодически отключались от спутниковых служб слежения за судами, иногда на несколько дней, при этом работая у берегов Тайваня, Индонезии и других прибрежных мест в Азии.

Хотя крупнейшие технологические компании, такие как Google и Meta инвестируют миллиарды в новые транстихоокеанские интернет-кабели, они все равно вынуждены полагаться на сторонние фирмы для технического обслуживания и ремонта этих линий.

Однако некоторые из этих фирм находятся под контролем китайских госструктур и могут представлять потенциальную угрозу национальной безопасности США.

К примеру, SB Submarine Systems принадлежит китайской госкомпании China Telecom на 51 %, и также является частью регионального консорциума по ремонту подводных линий связи.

Тревогу Белого дома усиливает стремительная милитаризация Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так как по разведданным, Пекин постоянно наращивает возможность блокировки коммуникаций США в случае возникновения конфликта из-за Тайваня или других спорных территорий.

При этом разведка США уже не один год предупреждает о потенциальной угрозе нарушения целостности подводных кабелей, отмечая, что «отраслевые консорциумы, обслуживающие кабели, могут представлять уязвимость» со стороны инсайдеров.

Помимо возможного кибершпионажа и саботажа, китайские ремонтные суда также могут тайно картографировать морское дно, чтобы выявлять засекреченные подводные линии военной связи США.

При этом, Вашингтон уже ввел санкции против ряда китайских высокотехнологичных компаний, обвинив их в шпионаже и связях с армией КНР. Теперь под прицел попали и морские кабельные суда вроде SB Submarine Systems.

Хотя тревогу Белого дома пока разделяют не все ведущие цифровые корпорации США, скандал вокруг китайских ремонтных судов может закончиться новым витком торговой войны между Вашингтоном и Пекином.