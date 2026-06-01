Імміграція до Німеччини у 2025 році значно скоротилася: в чому причина

У 2025 році до Німеччини переїхало близько 1,48 мільйона осіб — на 13 відсотків менше, ніж у попередньому році, випливає із даних Федерального статистичного відомства Німеччини у Вісбадені, опублікованих у понеділок, 1 червня. При цьому виїхало з країни 1,25 мільйона — на 2% менше, ніж роком раніше, пише DW.

Чиста міграція

Таким чином, чиста міграція — різниця між тими, хто приїхав і поїхав — склала приблизно 230 тисяч осіб, що на 45% менше показника 2024 року. Пік за цим показником — 1,462 мільйона — був зафіксований у 2022 році, він був викликаний повномасштабною війною росії проти України.

На думку відомства, одна з причин у тому, що з основних країн походження прохачів притулку минулого року до Німеччини прибуло менше людей. Так, кількість прибулих із Сирії була на 67 відсотків менша, ніж у 2024 році, а з Туреччини та Афганістану — менша на 41 відсоток.

Число мігрантів з України скоротилося на 21% (до 96 тисяч осіб) порівняно з 2024 роком, при тому, що українські біженці не зобов'язані подавати в Німеччині заяву про надання притулку, отримуючи дозвіл на перебування як тимчасовий захист.

У ЄС із ФРН виїжджають частіше, ніж у зворотному напрямку

Ще однією причиною зниження чистої міграції стало подальше скорочення припливу мігрантів із країн Євросоюзу. За даними статистичного відомства, в 2025 році до інших країн ЄС переїхало приблизно на 54 000 осіб більше, ніж прибуло звідти до Німеччини. Особливо помітним було скорочення припливу мігрантів із Польщі та Болгарії.

Німці в 2025 році в основному емігрували до Швейцарії, Австрії та Іспанії — в 2025 році сумарна кількість таких склала 97 000 осіб.

Усередині Німеччини у 2025 році було зареєстровано майже мільйон переїздів через кордони федеральних земель, що лише на 1% менше, ніж у попередньому році. При цьому найбільший приріст міграції зафіксовано у федеральній землі Бранденбург (9000 чоловік), а найбільший від'їзд — з Берліна (12000).

Кожен п'ятий мешканець Німеччини думає про еміграцію

У ході опитування, проведеного 10 січня Німецьким центром досліджень інтеграції та міграції (DEZIM), 21 відсоток респондентів у ФРН заявили, що подумують про еміграцію. Серед опитаних без міграційного минулого цей показник становив 17 відсотків.

Серед людей, які переїхали до Німеччини з інших країн, понад третина — 34% — розмірковують про те, щоб її покинути. Серед їхніх дітей та онуків іммігрантів частка таких людей ще вища — 37 відсотків. При цьому лише 2% опитаних мають конкретні плани, пов'язані з еміграцією.

Найчастіше розглядають можливість від'їзду з Німеччини люди, які мають сімейні зв'язки з Туреччиною, країнами Близького Сходу та Північної Африки, їхня частка становить 39 відсотків. Крім того, про еміграцію думає 31% вихідців із країн колишнього СРСР та 28% жителів Німеччини, які приїхали з інших країн ЄС.