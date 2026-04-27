У Верховній Раді зареєєстровано законопроєкти щодо ввезення військовими до України транспортних засобів. Йдеться про нульове мито та нульовий податок для діючих військовослужбовців. Автором є народний депутат від «Слуги народу» Мар’ян Заблоцький.
27 квітня 2026, 15:48
Рада може дозволити військовим ввозити авто без мита
Що передбачають законопроєкти
Законопроєкти передбачають встановлення тимчасового порядку безмитного ввезення автотранспорту (без сплати ПДВ, акцизного податку та ввізного мита) діючими військовослужбовцями на період дії воєнного стану та 90 днів після його припинення або скасування.
Ініціатива спрямована на забезпечення військовослужбовців особистим транспортом, необхідним для виконання завдань оборони держави.
Джерело: Мінфін
