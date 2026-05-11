Долар та євро подорожчали у понеділок, 11 травня, на міжбанку. Про це свідчать дані торгів.
11 травня 2026, 17:33
Курс валют: євро на міжбанку подорожчало на 15 копійок
|
Відкриття 11 травня
|
Закриття 11 травня
|
Зміни
|
43,88/43,91
|
43,94/43,97
|
6/6
|
51,65/51,67
|
51,80/51,81
|
15/14
Середній курс у банках: 43,65−44,15 грн/долар, 51,40−52,00 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,80−43,85, євро — 51,68−51,85 грн.
Джерело: Мінфін
