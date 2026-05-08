Долар та євро подорожчали під час міжбанківських торгів у п'ятницю 8 травня. Про це свідчать дані торгів.
8 травня 2026, 17:42
Курс валют: євро зросло на 22 копійки
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 8 травня
|
Закриття 8 травня
|
Зміни
|
43,82/43,85
|
43,88/43,91
|
6/6
|
51,47/51,49
|
51,69/51,71
|
22/22
Середній курс у банках: 43,60−44,09 грн/долар, 51,30−51,88 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,75−43,82, євро — 51,55−51,76 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі