НБУ встановив курси валют на понеділок: долар та євро подорожчали

Національний банк визначив нові курси валют на понеділок, 11 травня. Долар та євро подорожчали на 6 копійок. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

На понеділок НБУ встановив курс долара на рівні 43,86 грн. Це на 6 копійок більше, ніж у п’ятницю (43,80 грн).

Історичний максимум долара: 44,16 грн (13.03.​​​​​​26).

Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 51,60 грн, що на 6 копійок більше, ніж у п’ятницю (51,54 грн).

Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.​​​​​​26).

