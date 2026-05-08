Національний банк визначив нові курси валют на понеділок, 11 травня. Долар та євро подорожчали на 6 копійок. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
8 травня 2026, 15:35
НБУ встановив курси валют на понеділок: долар та євро подорожчали
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Курс долара
На понеділок НБУ встановив курс долара на рівні 43,86 грн. Це на 6 копійок більше, ніж у п’ятницю (43,80 грн).
Історичний максимум долара: 44,16 грн (13.03.26).
Курс євро
Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 51,60 грн, що на 6 копійок більше, ніж у п’ятницю (51,54 грн).
Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.26).
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі