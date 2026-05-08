Курс долара та євро на п’ятницю

У п'ятницю, 8 травня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 1 копійку в покупці і не змінився у продажу. Євро у покупці подешевшало на 7 копійок, а у продажу подорожчало на 10 копійок.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах зріс на 3 копійки у купівлі та знизився на 2 копійки у продажу. Євро у покупці подешевшало на 1 копійку, а у продажу подорожчало на 8 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,58−44,05 грн. Євро купують за 51,25 грн, а продають за 51,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,80−43,80, євро — 51,54−51,75 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,81−43,84 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,46−51,48 грн/євро.

