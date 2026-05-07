7 травня 2026, 9:08

Перша реєстрація авто подорожчала: скільки потрібно сплатити до Пенсійного фонду

При першій реєстрації легкового автомобіля в Україні потрібно сплатити збір до Пенсійного фонду. Без цього платежу сервісні центри не видадуть номерні знаки. Про це пише видання Кошт.

Скільки потрібно заплатити

Сума збору залежить від вартості авто та прив’язана до прожиткового мінімуму, який цього року становить 3328 грн. Ставка може складати 3%, 4% або 5% від ціни автомобіля (без ПДВ, якщо він виділений у договорі):

  • 3% — якщо авто коштує до 549120 грн (близько $13000)
  • 4% — від 549121 до 965120 грн (≈ $13000 — $23000)
  • 5% — понад 965121 грн (від ≈ $23 000)

Водночас навіть у разі зміни прожиткового мінімуму протягом року ці межі не переглядатимуться до 1 січня 2027 року.

Хто платить збір

Збір сплачується лише для легкових автомобілів. Водночас є винятки в платіж не потрібен при:

  • реєстрації електромобілів
  • спадкуванні транспортного засобу за законом
  • авто для осіб з інвалідністю, отриманих через органи соцзахисту.

Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

Унилий Бетменцев
7 травня 2026, 10:11
Узаконене здирництво.
One Two
7 травня 2026, 10:41
Топ новина 7 ТРАВНЯ про зміни з 1 СІЧНЯ.

Ви б хоч читали трохи свої «новини», коли даєте задачі LLMці на генерацію щітпоста.
