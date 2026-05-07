При першій реєстрації легкового автомобіля в Україні потрібно сплатити збір до Пенсійного фонду. Без цього платежу сервісні центри не видадуть номерні знаки. Про це пише видання Кошт.
7 травня 2026, 9:08
Перша реєстрація авто подорожчала: скільки потрібно сплатити до Пенсійного фонду
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Скільки потрібно заплатити
Сума збору залежить від вартості авто та прив’язана до прожиткового мінімуму, який цього року становить 3328 грн. Ставка може складати 3%, 4% або 5% від ціни автомобіля (без ПДВ, якщо він виділений у договорі):
- 3% — якщо авто коштує до 549120 грн (близько $13000)
- 4% — від 549121 до 965120 грн (≈ $13000 — $23000)
- 5% — понад 965121 грн (від ≈ $23 000)
Водночас навіть у разі зміни прожиткового мінімуму протягом року ці межі не переглядатимуться до 1 січня 2027 року.
Хто платить збір
Збір сплачується лише для легкових автомобілів. Водночас є винятки в платіж не потрібен при:
- реєстрації електромобілів
- спадкуванні транспортного засобу за законом
- авто для осіб з інвалідністю, отриманих через органи соцзахисту.
Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 2
Ви б хоч читали трохи свої «новини», коли даєте задачі LLMці на генерацію щітпоста.