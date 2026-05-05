Долар «живий»: офшорні доларові депозити перевищили $14 трлн

Попри розмови про дедоларизацію, глобальний попит на долар США залишається рекордно високим. Обсяг доларових депозитів за межами США в офшорних банках перевищив $14 трлн і сягнув приблизно $14,5 трлн, пише MishTalk.

Для порівняння, на початку століття цей показник становив близько $4,5 трлн. Тобто за понад два десятиліття обсяг офшорних доларових депозитів зріс приблизно на 220%.

Євро суттєво відстає

За даними, наведеними виданням, обсяг євро за межами єврозони становить близько $3,5 трлн. Це у кілька разів менше, ніж обсяг доларових депозитів поза США.

Офшорний долар вже дорівнює приблизно 43% внутрішніх банківських депозитів США. Це свідчить, що долар залишається ключовою валютою не лише всередині американської фінансової системи, а й у глобальному банківському обігу.

Чому долар досі домінує

Як зазначає MishTalk, рекордний обсяг офшорних доларів пояснюється не лише торговельними дефіцитами США, а й структурним попитом на долар у світі. Банки активно розміщують доларові зобов’язання за межами США — зокрема в Лондоні, Сінгапурі та Гонконгу — через регуляторні переваги та гнучкіші умови роботи.

Водночас це не означає, що дедоларизації взагалі не відбувається. Видання звертає увагу, що частка долара в офіційних резервах поступово знижується, однак в абсолютних обсягах попит на долар залишається дуже високим.

Що це означає для ринків

Поки світова фінансова система так сильно залежить від долара, Федеральна резервна система США зберігає ключовий вплив на глобальні ринки. Її рішення щодо ставок і ліквідності продовжують визначати настрої на ринках акцій, облігацій, сировини та криптовалют.

Фактично рекордні обсяги офшорних доларів показують: попри політичні розмови про відхід від USD, у практичній фінансовій інфраструктурі долар залишається головною валютою світу.