Факт заяви про шахрайство не звільняє від боргу: позиція суду щодо операцій із ПІН-кодом

Київський апеляційний суд у справі № 756/9671/24 виніс рішення, яке створює важливий прецедент у банківських спорах щодо несанкціонованих транзакцій. Суд розмежував відповідальність банку та клієнта у випадках, коли йдеться про використання фізичної картки та ПІН-коду. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Суть конфлікту

Конфлікт розпочався з позову Приватбанку до клієнта про стягнення боргу в розмірі 66 323,35 грн. Основна частина цієї суми сформувалася через низку операцій у Домініканській Республіці — витрати на АЗС Total та покупки в магазинах Nike і Zara.

Клієнт відмовився визнавати ці витрати, стверджуючи, що став жертвою шахрайства і не санкціонував перекази. Суд першої інстанції став на бік громадянина, відмовивши банку у стягненні більшої частини суми (53 569,42 грн), оскільки не вважав ці операції підтвердженими самим власником картки.

Аргументи банку та результати міжнародної перевірки

Банк не погодився з таким рішенням і подав апеляцію, спираючись на технічні дані:

Використання ПІН-коду: Міжнародна платіжна система підтвердила, що всі спірні транзакції проводилися з фізичним пред'явленням картки та введенням правильного ПІН-коду.

Відсутність сповіщень про втрату: Користувач не повідомляв банк про втрату або викрадення картки до моменту здійснення операцій.

Відмова платіжної системи: На підставі технічних даних платіжна система відмовила у поверненні коштів (чарджбеку).

Чому апеляційний суд скасував попереднє рішення?

Апеляційний суд наголосив, що відповідно до ст. 14 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» користувач зобов'язаний не допускати використання своєї картки сторонніми особами.

Суд пояснив, що тягар доказування перекладається на банк лише у двох випадках:

Якщо платіж здійснено без фізичного пред'явлення картки.

Якщо не проводилася електронна ідентифікація самого засобу (наприклад, зчитування чипа чи магнітної смуги).

Оскільки в цій справі картка була пред'явлена фізично, а ПІН-код введений вірно, суд постановив, що саме клієнт несе відповідальність за ці операції, доки не надасть переконливих доказів протилежного. Суд першої інстанції, на думку апеляції, проігнорував виписку за договором та висновки поліції.

Вердикт

Апеляційний суд задовольнив скаргу банку, постановивши стягнути борг у повному обсязі. Сформульований підхід передбачає: якщо операція проведена з фізичною карткою та ПІН-кодом, відповідальність клієнта презюмується. Сама лише заява про «шахрайство» без належних доказів не є підставою для анулювання кредитної заборгованості.