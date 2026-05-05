Bitget і WIW3CH оголошують спільну дорожню карту підтримки жінок у Web3

Bitget , найбільша у світі універсальна біржа (UEX), оголосила про стратегічне партнерство з WIW3CH — провідною організацією, що займається розширенням впливу жінок у секторі Web3. Співпраця запущена в межах флагманської ініціативи Bitget Blockchain4Her і спрямована на усунення бар'єрів для жінок через високоякісний освітній контент і розвиток професійної спільноти.

Партнерство стартує з ексклюзивного подкасту з CEO Bitget Gracy Chen, у якому вона розповість про свій кар'єрний шлях і дасть стратегічні поради жінкам, які входять у блокчейн-індустрію. Окрім мультимедійного контенту, дві організації спільно опублікують серію освітніх матеріалів, що допоможуть спільноті WIW3CH вибудувати кар'єрну траєкторію, підвищити технічну грамотність і краще орієнтуватися у швидкозмінному середовищі Web3.

Щоб додатково скоротити розрив між освітою та кар'єрними можливостями, Bitget надає три VIP-членства WIW3CH. Ці ексклюзивні перепустки дають доступ до безкоштовної або пільгової участі в галузевих майстер-класах і конференціях, а також ранній доступ до спеціалізованих освітніх модулів. Окрім навчання, членство забезпечує доступ до закритих мережевих каналів, робочих груп і пріоритетний розгляд для майбутніх стипендій.

З моменту запуску на початку 2024 року ініціатива Blockchain4Her базується на чотирьох принципах: «Підтримка», «Розширення можливостей», «Освіта» та «Залучення». Нещодавно програма була розширена кампанією «Lady Forward», яка збільшила кількість університетських партнерств і запустила програму Female Leaders Program для об'єднання жінок в екосистемі блокчейну — розробниць, інвесторок і підприємиць. На сьогодні ініціатива вже надала гранти 11 стартапам, заснованим жінками, у межах конкурсу Pitch n' Slay і охопила сотні тисяч учасників через глобальні заходи та партнерства.

«З мого досвіду, справжні спільноти є критично важливими для навігації в цій переважно чоловічій індустрії, — зазначила CEO Bitget Gracy Chen. — Вони дають безпеку та впевненість, необхідні для участі у фінансуванні та прийнятті рішень. Ми обрали партнерство з WIW3CH через їхню щиру відданість різноманіттю; разом ми можемо надати якісні ресурси, щоб жіночі погляди стали рушієм наступної хвилі інновацій».

WIW3CH забезпечує потужну систему підтримки через спеціалізовані воркшопи, мережу експертів і структуровані програми менторства. У співпраці з глобальними гравцями, такими як Bitget, організація продовжує масштабувати свою місію зі створення екосистеми співпраці, де жінки можуть розвиватися та досягати успіху.

«Наша місія — створити безпечне середовище, де жінки в технологіях можуть підтримувати одна одну через спільні можливості. Співпраця з Bitget дозволяє нам масштабувати вплив і забезпечувати наших учасниць практичними, інституційними знаннями, необхідними для лідерства в цій сфері», — заявила Алія Дас Гупта, президент WIW3CH.

Це оголошення продовжує серію соціальних ініціатив Bitget, включно з поточною співпрацею з UNICEF. Проєкт спрямований на навчання 300 000 людей — 90% з яких жінки та дівчата — цифровим і блокчейн-навичкам, забезпечуючи інклюзивне майбутнє фінансової системи з самого її фундаменту.