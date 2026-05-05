OKX запускає Agent Payments Protocol

Криптобіржа OKX оголосила про запуск Agent Payments Protocol (APP) — відкритого протоколу нового покоління, що дозволяє ШІ-агентам самостійно здійснювати комерційні угоди без участі людини.

APP формує основу для нової моделі цифрової взаємодії, у якій агенти можуть не лише проводити платежі, а й виступати повноцінними економічними учасниками: домовлятися про умови, резервувати кошти до виконання завдань та автоматично завершувати розрахунки.

Протокол підтримує ключові механіки агентної економіки, включаючи миттєві платежі, ескроу-угоди, оплату за використання та витрати в межах встановлених лімітів. APP працює поверх будь-яких каналів комунікації — HTTP, Telegram, XMTP, Discord, Slack, email і навіть QR-кодів, забезпечуючи універсальність інтеграції.

До екосистеми APP на старті приєдналися провідні гравці індустрії, серед яких Ethereum Foundation, Uniswap, Solana, Aptos, Sui, Nansen, Paxos та Alibaba Cloud, що підкреслює міжгалузевий інтерес до розвитку agentic economy.

Коментуючи запуск, засновник і CEO OKX Стар Сюй зазначив:

«У найближчому майбутньому в кожної людини буде кілька AI-агентів, а їх загальна кількість сягне мільярдів. Ці агенти використовуватимуть криптовалютні гаманці замість традиційних банківських рахунків. APP — це лише перший крок до створення економіки AI».

Запуск APP знаменує перехід до нового етапу розвитку інтернету — від користувацької моделі до агентної, де AI здатен самостійно виконувати економічні дії та взаємодіяти з цифровими сервісами.

