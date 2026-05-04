Курс долара на міжбанку зріс на 12 копійок у понеділок, 4 травня. Про це свідчать дані торгів.
4 травня 2026, 17:30
Курс валют: банки, НБУ, міжбанк
|
Відкриття 4 травня
|
Закриття 4 травня
|
Зміни
|
43,88/43,91
|
44,00/44,03
|
12/12
|
51,48/51,50
|
51,55/51,56
|
7/6
Офіційний курс: долар — 43,91 грн, євро — 51,60 грн.
Середній курс у банках: 43,70−44,15 грн/долар, 51,25−51,87 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,80−43,86, євро — 51,50−51,70 грн.
Джерело: Мінфін
Коментарі