У ЗСУ встановили ротацію на передовій: не більше 2 місяців

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський підписав наказ, який радикально змінює підхід до термінів перебування військовослужбовців, які виконують завдання на передовій. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зс його словами, в умовах домінування дронів на полі бою змінилпся сама логіка ведення бойових дій. Суттєво трансформувалися поняття переднього краю, тилу та глибини бойових порядків. Крім того, ускладнилася логістика і переміщення як на полі бою, так і від переднього краю до тилу.

«З метою збереження життя і здоров’я військовослужбовців, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і в глибині оборони, підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї», — зазначив Сирський.

Ключові терміни ротації

Згідно з новим наказом, встановлюються часові межі для підрозділів на передовій:

Термін перебування на позиціях: не більше 2 місяців.

Термін проведення заміни: ротація має бути здійснена у строк не пізніше 1 місяця після завершення граничного терміну перебування на передовій.

Командири зобов’язані планувати заміни завчасно, враховуючи оперативну обстановку та наявні ресурси.

Соціальні гарантії та забезпечення

Окрім термінів ротації, документ визначає низку обов’язкових вимог для відновлення боєздатності:

Відпочинок та медицина: військові, які повертаються з бойових завдань, мають обов’язково пройти медичний огляд та отримати час на відпочинок.

Логістика на позиціях: наказ вимагає своєчасного та повного поповнення запасів боєприпасів і продовольства для військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на позиціях.

Контроль

Сирський наголосив, що виконання цього наказу перебуватиме під його особистим суворим контролем. За будь-які порушення встановлених норм командири нестимуть невідворотну відповідальність згідно із законодавством та статутами ЗСУ.

«Своєчасна ротація — це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони», — підкреслив головнокомандувач.