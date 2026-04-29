НБУ визначив курси валют на останній день квітня

НБУ визначив курси валют на четвер, 30 квітня. Євро подорожчав, а курс долара лишається майже без змін. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
29 квітня 2026, 15:34
► Підписуйтесь на телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Курс долара
На четвер НБУ встановив такий курс долара: 44,08 грн. Це на 1 копійку більше, ніж у середу (44,07).
Курс євро
Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 51,58 грн, що на 8 копійок більше, ніж у середу (51,50).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі