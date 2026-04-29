Про що буде Invest Talk Summit 2026: теми та спікери

Менше ніж через місяць Invest Talk Summit збере в одному місці інвесторів та всіх, хто цікавиться, як зберегти та примножити капітал в сучасних умовах. Спікери обговорять ефективні інвестиційні стратегії, розберуть реальні кейси та розкажуть, які інструменти можуть реально допомогти в управлінні активами. Розповідаємо більше про теми та спікерів Invest Talk Summit 2026.

Очікується, що на івенті виступить близько 25 експертів, які підготують соло-виступи, долучаться до дискусій, а також разом із гостями обговорять найбільш хвилюючі питання під час неформального спілкування у зоні нетворкінгу.

Серед тем, які готують спікери:

«Захисні активи під час криз: стратегії для обережного інвестора. Чи ефективна стратегія усереднення вартості (DCA) на поточному ринку». Спікер: Анатолій Ільченко, інвестиційний радник, лектор у Біржовому університеті, практикуючий інвестор з досвідом у фінансовій сфері понад 10 років.

«Як зібрати агресивний портфель?» Спікер: Ерік Найман, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S.

«Дивідендні аристократи: аналіз найбільш стійких компаній за останні 5−10 років. Криза дивідендної моделі: чому стратегія регулярних виплат програє S&P 500 та акціям росту протягом останніх років. Чи варта гра свічок?» Спікер: Микола Григор'єв, головний аналітик інвестиційного радника HUG’S.

«Портфелі мільярдерів: що купують найбагатші люди світу та доцільність копіювання їхніх угод». Спікер: Олександр Бенедичук, підприємець, приватний інвестор. CEО RegisTeam

«Штучний інтелект у роботі інвестора: практичне застосування». Спікер: Михайло Пацан, підприємець, інвестор, керуючий активами з 18-річним досвідом, експерт з міжнародних фінансових ринків та WEB3 технологій

Також виступи підготують Сергій Мікулов, партнер в iPlan.ua, співзасновник спільноти iTalks, Олена Набатова, засновниця онлайн школи фінансової грамотності та інвестицій «Я можу» і жіночого клубу «Вільна», Руслан Линник, керуючий партнер фонду Majinx Capital та інші

Invest Talk Summit — це нагода дізнатися інсайти інвестиційного ринку та найактуальніші новини, обмінятися досвідом, поставити питання експертам, а головне — підвищити ефективність свого інвестиційного портфеля.

Проведення заходу можливе за підтримки партнерів. Генеральним партнером Invest Talk Summit 2026 виступить ICU — провідна українська фінансова група, що спеціалізується на інвестиційно-банківських послугах та брокерському обслуговуванні. Срібним партнером івенту став Біржовий університет — освітній проєкт, котрий навчає інвестуванню в цінні папери та роботі на фондовому ринку.

