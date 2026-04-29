29 квітня 2026, 14:11

Про що буде Invest Talk Summit 2026: теми та спікери

Менше ніж через місяць Invest Talk Summit збере в одному місці інвесторів та всіх, хто цікавиться, як зберегти та примножити капітал в сучасних умовах. Спікери обговорять ефективні інвестиційні стратегії, розберуть реальні кейси та розкажуть, які інструменти можуть реально допомогти в управлінні активами. Розповідаємо більше про теми та спікерів Invest Talk Summit 2026.

Менше ніж через місяць Invest Talk Summit збере в одному місці інвесторів та всіх, хто цікавиться, як зберегти та примножити капітал в сучасних умовах.

Очікується, що на івенті виступить близько 25 експертів, які підготують соло-виступи, долучаться до дискусій, а також разом із гостями обговорять найбільш хвилюючі питання під час неформального спілкування у зоні нетворкінгу.

Серед тем, які готують спікери:

  • «Захисні активи під час криз: стратегії для обережного інвестора. Чи ефективна стратегія усереднення вартості (DCA) на поточному ринку». Спікер: Анатолій Ільченко, інвестиційний радник, лектор у Біржовому університеті, практикуючий інвестор з досвідом у фінансовій сфері понад 10 років.

  • «Як зібрати агресивний портфель?» Спікер: Ерік Найман, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S.

  • «Дивідендні аристократи: аналіз найбільш стійких компаній за останні 5−10 років. Криза дивідендної моделі: чому стратегія регулярних виплат програє S&P 500 та акціям росту протягом останніх років. Чи варта гра свічок?» Спікер: Микола Григор'єв, головний аналітик інвестиційного радника HUG’S.

  • «Портфелі мільярдерів: що купують найбагатші люди світу та доцільність копіювання їхніх угод». Спікер: Олександр Бенедичук, підприємець, приватний інвестор. CEО RegisTeam

  • «Штучний інтелект у роботі інвестора: практичне застосування». Спікер: Михайло Пацан, підприємець, інвестор, керуючий активами з 18-річним досвідом, експерт з міжнародних фінансових ринків та WEB3 технологій

  • Також виступи підготують Сергій Мікулов, партнер в iPlan.ua, співзасновник спільноти iTalks, Олена Набатова, засновниця онлайн школи фінансової грамотності та інвестицій «Я можу» і жіночого клубу «Вільна», Руслан Линник, керуючий партнер фонду Majinx Capital та інші

Перші квитки на івент вже доступні на сайті премії. Для «ранніх пташок» діють найвигідніші ціни. Однак час дії цієї спеціальної пропозиції обмежений.

Invest Talk Summit — це нагода дізнатися інсайти інвестиційного ринку та найактуальніші новини, обмінятися досвідом, поставити питання експертам, а головне — підвищити ефективність свого інвестиційного портфеля.

Проведення заходу можливе за підтримки партнерів. Генеральним партнером Invest Talk Summit 2026 виступить ICU — провідна українська фінансова група, що спеціалізується на інвестиційно-банківських послугах та брокерському обслуговуванні. Срібним партнером івенту став Біржовий університет — освітній проєкт, котрий навчає інвестуванню в цінні папери та роботі на фондовому ринку.

Висловлюємо вдячність партнерам заходу:

Для тих, хто прагне глибше опанувати ці фінансові інструменти, рекомендуємо навчальні курси від HUG’S та аналітичні матеріали на YouTube-каналі «Укрінвест клуб».

Незамінним партнером івентів, які організовують «Мінфін» та Finance.ua, виступає Bon Boisson. А компанія Gemini буде пригощати гостей запашною кавою.

Долучайтеся до Invest Talk Summit 2026 та до зустрічі вже 16 травня у Києві!

  • S1 REIT (Standard One) — за створення доступних умов для інвестування в дохідну нерухомість.

  • AccessFinance Group — за комплексний підхід до фінансового сектору (лізинг, кредитування).

Джерело: Мінфін
