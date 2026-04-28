Ціни на АЗС 28 квітня: пальне дешевшає, але повільно

На українських АЗС триває поступове зниження цін на більшість видів пального. У вівторок, 28 квітня, найбільше подешевшали бензин А-92 та дизель. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

Динаміка цін за добу

Найбільше падіння цін продемонстрував бензин А-92 та дизельне пальне — обидві позиції втратили по 7 копійок за літр. Тепер їхня середня вартість становить 67,24 грн та 88,07 грн відповідно.

На 3 копійки подешевшали бензин А-95 (нова ціна — 72,43 грн) та автогаз (48,84 грн).

Єдиним видом пального, ціна на яке не змінилася за добу, залишився А-95 преміум. Його вартість незмінна — 76,28 грн.

Ціни АЗС на пальне та автогаз